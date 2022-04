Female Finance – muss das jetzt auch noch sein?

Ein Finanzmagazin speziell für Frauen! Ist Geld denn nicht neutral? Diese Frage wird uns seit Jahren immer und immer wieder gestellt.

Auch „Die Zeit“ beschrieb jüngst in ihrem Wirtschaftsteil Finanzangebote für Frauen als einen rosafarbenen Trend – und erntete dafür erhebliche und aus unserer Sicht berechtigte Kritik. Es stimmt natürlich: Geld ist neutral. Aber eben nicht der Umgang mit Geld. Der Blick auf die eigenen Finanzen und den Wert der eigenen Leistung wird schon früh geprägt. Noch immer bekommen Mädchen hierzulande im Schnitt elf Prozent weniger Taschengeld als Jungen. Beim späteren Einkommen sieht es nicht besser aus. Frauen verdienten laut Statistischem Bundesamt 2021 durchschnittlich 18 Prozent weniger als Männer – 4,08 Euro weniger Gehalt pro Stunde. Zurückzuführen ist der sogenannte Gender Pay Gap unter anderem auf tradierte Rollenbilder. Vor allem Mütter machen noch immer unbezahlte Care-Arbeit und stecken dafür im Job zurück – das hat die Corona-Krise gerade erst eindrücklich belegt. Karriere und damit verbundene Gehaltssteigerungen bleiben auf der Strecke. Nicht mal jede fünfte Frau hat ein Nettoeinkommen von mehr als 2.000 Euro im Monat. Bei Männern hingegen verdient nahezu jeder zweite über dieser Grenze.

Nicht nur die Teilzeitfalle und durch Eltern- und Pflegezeiten verpasste Karrierechancen sorgen dafür, dass Frauen auch langfristig finanziell ins Hintertreffen geraten und im Alter häufiger von Armut betroffen sind. 46 Prozent weniger Rente als Männer erhalten Frauen in Deutschland aktuell. Auch steuerliche Regelungen wie das Ehegatten-Splitting tragen zur Ungerechtigkeit bei und begünstigen, dass Frauen, spätestens wenn sie Mütter werden, aufs finanzielle Abstellgleis geraten können. Zudem arbeiten Frauen häufiger in schlechter bezahlten Berufen, verdienen aber auch oft bei gleicher Qualifikation im gleichen Job weniger als ihre männlichen Kollegen. Überdies trauen Frauen es sich seltener zu, ihr Gehalt zu verhandeln, Gehaltserhöhungen durchzusetzen und ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Da sie im Schnitt über weniger Geld verfügen, fällt es ihnen schwerer, ihre Ersparnisse gewinnbringend anzulegen. Entweder reicht das monatliche Einkommen gerade mal, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, oder es fehlt der Mut, das wenige Geld, das vorhanden ist, in ein scheinbar riskantes Anlageprodukt zu stecken.

Hier sind Staat und Arbeitgeber in der Verantwortung, bessere Rahmenbedingungen für Frauen zu schaffen. Aber auch jede und jeder von uns sollte sich fragen, was für die eigene Altersvorsorge oder die der Partnerin oder des Partners getan werden könnte. Finanzbildung ist hier der Schlüssel – und zwar Finanzbildung auf Augenhöhe. Um also auf die Eingangsfrage zurückzukommen: Ja, wir brauchen spezielle Finanzangebote für Frauen. Insbesondere solche, die auf Wissenserwerb ausgerichtet sind und Frauen ermutigen, sich finanziell unabhängig zu machen.

Wir selbst wissen – als frühere Angestellte, als Gründerinnen, Mütter und Partnerinnen – um die Probleme und durch viele Stolpersteine geprägten Erwerbsbiografien von Frauen. Wir wissen, wie ungern man als Frau in einem Seminarraum voller Männer über diese Sorgen spricht und vermeintlich dumme Fragen stellt. Darum ist es wichtig, neben Finanzangeboten, die speziell auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten sind, Communities zu schaffen, in denen Frauen offen über ihre Finanzen, über Geld, Gehälter und Investitionen sprechen, sich austauschen und voneinander lernen können. Dass die Arbeit von Frauen, die sich dem Thema Female Finance verschrieben haben, fruchtet, sehen wir deutlich bei unseren eigenen Workshops und Events: Die Teilnehmerinnen werden immer jünger, immer interessierter und selbstbewusster, was das Thema Geld angeht. Das macht auch uns Mut. Frauenfinanzangebote sind also keine rosa gefärbten Finanzprodukte. Sie sind eine Chance, die letzte Bastion der Emanzipation zu erobern. Denn nur finanzielle Unabhängigkeit bringt die Freiheit, die es braucht, um eigenständige Entscheidungen treffen, Karriereschritte wagen, Ideen umsetzen und in jeglicher Hinsicht in sich selbst investieren zu können.

Über die Autorinen:

Daniela Meyer und Astrid Zehbe arbeiten seit vielen Jahren als Finanzjournalistinnen und haben die Media-Agentur Fresh & Furious sowie das Frauenfinanzmagazin „finanzielle“ gegründet. „finanzielle“ erscheint alle drei Monate im Emotion Verlag. Digitale Angebote und weitere Infos unter freshandfurious.de und emotion.de/finanzen

Bildnachweis:

Marcus Witte

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Female Finance – muss das jetzt auch noch sein? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Die Informationen in dieser Publikation erfüllen nicht alle gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und sie unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die Angaben in dieser Publikation basieren auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Die enthaltenen Informationen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung. Wir geben jedoch keine Gewähr über die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf dar. Die hierin bereitgestellten Berichte dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Angaben über die vergangene Wertentwicklung sowie Prognosen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung darstellen.