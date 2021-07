Fehlgeschlagene Zahlungen kosteten die Weltwirtschaft 118,5 Mrd. US-Dollar in 2020

Laut der neuesten Studie von Accuity, einem Unternehmen von LexisNexis® Risk Solutions, haben fehlgeschlagene Zahlungen die Weltwirtschaft im Jahr 2020 schätzungsweise 118,5 Milliarden US-Dollar an Gebühren, Arbeitsaufwand und entgangenem Geschäft gekostet.



Der Bericht basiert auf einer Umfrage von Zahlungsexperten aus dem Banken-, Finanz-, Fintech- und Unternehmenssektor.



Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:



60 % der Unternehmen gaben an, dass sie aufgrund von fehlgeschlagenen Zahlungen Kunden verloren haben

Weniger als 50 % versuchen aktiv, ihren Zahlungsprozess zu verbessern, obwohl fast alle Befragten ihre Enttäuschung über die Fehlerquote angeben

Mehr als ein Drittel der Zahlungsdatenelemente werden immer noch manuell validiert, und zwei Drittel der Unternehmen bezeichneten die Reduzierung manueller Prozesse als extreme Herausforderung

Dalbir Sahota, Global Head of KYC (Know Your Customer) and Payments Product Management bei Accuity, sagte: "Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass sich Unternehmen zwar durchaus bewusst sind, dass fehlgeschlagene Zahlungen Kosten verursachen, die meisten jedoch die Auswirkungen sowohl in finanzieller Hinsicht als auch in Bezug auf die Kundenbindung nicht vollständig verstehen. Materielle Kosten wie Gebühren und Arbeitsaufwand sind vielleicht leichter zu messen, aber die immateriellen Kosten - einschließlich der Kundenbeziehungen - können schwieriger zu reparieren sein. Der Zahlungsverkehrsmarkt ist hart umkämpft, daher ist es für Unternehmen unerlässlich, verstärkt Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Zahlungsdaten zu ergreifen, um die Quote der fehlgeschlagenen Zahlungen zu senken."



Eine fehlgeschlagene Zahlung ist eine Zahlung, die von einer begünstigten Bank oder einer zwischengeschalteten Bank durch inkorrekte Zahlungsdaten abgelehnt wird. Zahlungen können aus verschiedenen Gründen fehlschlagen, darunter ungenaue oder unvollständige Informationen, Probleme bei der Dateneingabe durch menschliches Versagen oder schlechte Referenzdaten und nicht vertrauenswürdige Validierungstools.

