Fed und ZEW beflügeln DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Der DAX lässt am Dienstag nicht nur die Verluste der vergangenen Tage hinter sich, sondern auch die Marke von 12.000 Punkten: Am Mittag notiert der deutsche Leitindex bei 12.300 Punkten rund 3,2% im Plus. Dabei spielt zum einen die US-Notenbank eine Rolle, die am Vorabend angekündigt hatte, ihr Notfallprogramm zum Aufkauf von Unternehmensanleihen zu erweitern. Zum andern stiegen die Erwartungen der Finanzanalysten für die nächsten sechs Monate laut ZEW-Index im Juni auf 63,4 Punkte und damit zum dritten Mal in Folge.Bei Wirecard scheinen sich die Anleger langsam für die Bilanzvorlage am Donnerstag warmzulaufen: Heute ist Wirecard mit 3,4% meistgehandelter Wert und mit einem Volumen von über fünf Millionen Euro Umsatzspitzenreiter in Stuttgart. Unterdessen verkündete Wirecard eine neue Zusammenarbeit mit Wildberries, dem größten Online-Einzelhändler Russlands. Wildberries‘ Umsatz liegt bei rund 3,1 Milliarden Euro, Wirecard soll als Zahlungsdienstleister in Europa fungieren.Auch bei der Daimler-Aktie, die um 3% klettert, sind heute in Stuttgart hohe Umsätze zu verzeichnen. Während Daimler rund 170.000 weitere Diesel-Fahrzeuge wegen des Vorwurfs einer illegalen Abgastechnik zurückrufen muss, kommt Unterstützung von Analystenseite: Die Bank of America stuft Daimler von „Neutral“ auf „Buy“ hoch und hebt das Kursziel auf 43 Euro an. Im Automobilsektor ist Daimler für die Analysten nach eigener Aussage nun die erste Wahl.Unter den in Stuttgart meistgehandelten Aktien findet sich am Dienstag auch die Lufthansa, die 4% fester notiert. Gestern Abend hatte das Unternehmen Details zum möglichen Personalabbau mitgeteilt. So entfallen von den insgesamt 22.000 überzähligen Vollzeitstellen etwa 5.000 auf die Airline selbst, 4.500 Stellen auf die Lufthansa Technik und weltweit 8.300 Stellen auf das Cateringgeschäft der LSG Group.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.