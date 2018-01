Fed peilt drei Zinssatzerhöhungen für 2018 an

Der EUR/USD- Wechselkurs fiel am gestrigen Abend zurück auf rund 1,2 Dollar und stärkt DAX 30- exportierenden Unternehmen somit tendenziell den Rücken. Aus dem am Mittwoch veröffentlichtem Fed- Protokoll geht hervor, dass die Zinsschrauben auch im Jahr 2018 nicht stillstehen werden. Bis zu drei Zinserhöhungen peilt der amerikanische Währungshüter an.

Gegen Nachmittag werden von US- Seite ADP- Daten publik, welche einen ersten Appetizer auf die am Freitag veröffentlichten US- Arbeitsmarktdaten geben könnten.

Nach IG- Taxierung befindet sich der DAX rund drei Stunden vor Handelsbeginn bei 13046 Punkten.