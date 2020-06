Fed konkretisiert Ankaufsprogramm für Unternehmensanleihen

Die amerikanische Notenbank hat Anfang der Woche die genaue Ausgestaltung ihres Ankaufprogramms für Unternehmensanleihen bekanntgegeben. Demnach können bis zu 750 Milliarden US-Dollar investiert werden. Die Investition ist durch einzelne Unternehmensanleihen sowie ETFs mit Unternehmensanleihen möglich und wird durch gezielte Ankäufe von Anleihen ergänzt, um ein Portfolio zu erstellen, das dem amerikanischen US-Anleihenmarkt entspricht.Bei der Investition in einzelne Unternehmensanleihen muss der Emittent zum Stichtag des 22. März 2020 ein Investment Grade-Rating ausgewiesen haben, zudem darf die Restlaufzeit der Anleihen nicht länger als fünf Jahre betragen.Beim Kauf von Unternehmensanleihen über ETFs kann die Fed hingegen neben der Investition in Investment Grade-Anleihen auch in ETFs investieren, die hochverzinsliche Anleihen in ihrem Bestand halten. Zum Aufbau eines breit diversifizierten Portfolios von US-Unternehmensanleihen, das dem US-Anleihemarkt entspricht, kann die Fed US-Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren aufkaufen. Damit können auch hochverzinsliche Anleihen in dem Portfolio gehalten werden.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.