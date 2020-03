Die heute von der Fed angekündigten Maßnahmen - und die in Erwägung gezogenen steuerlichen Maßnahmen - werden den Unternehmen helfen, offen zu bleiben und die Zahl der Entlassungen zu reduzieren. Die Menschen, die dank der Fed oder der Regierung ihren Arbeitsplatz behalten oder dank der Steuerpolitik mehr Geld in der Tasche haben, werden weiterhin nicht ins Einkaufszentrum gehen, aber sie werden online einkaufen, sie werden Lebensmittel für die Hauslieferung bestellen, sie werden ihre Mobiltelefone nicht kündigen. All dies hat einen positiven Effekt auf die Ausgaben heute und in der Zeit der Ansteckung;

Sobald die Ansteckung eingedämmt ist und die extreme soziale Distanzierung aufhört, hoffentlich innerhalb von 4 bis 6 Wochen, wird die wirtschaftliche Erholung schneller und stärker sein, wenn mehr Unternehmen offen bleiben konnten und mehr Menschen ihre Arbeitsplätze über die schlimmste Zeit der Krise hinweg behalten haben;

Dies wird ein vorübergehender Schock sein. Die Geld- und Fiskalpolitik muss die Menschen nicht in das Einkaufszentrum oder auf einen Flug zurückbringen, sondern sie müssen sie beschäftigen und für andere Dinge ausgeben, solange die Krise andauert, und sie müssen bereit sein, wieder ins Einkaufszentrum oder zum Flughafen zu gehen, wenn die Krise aufhört. Von der Geld- und Finanzpolitik wird nicht erwartet, dass sie die Produktion in der Fabrik bei schwächerer Nachfrage ankurbelt, sondern dass sie dazu beiträgt, dass die Fabrik so lange geöffnet bleibt, bis sich die Nachfrage wieder erholt.

Und schließlich ist es die Einführung außerordentlicher geld- und steuerpolitischer Maßnahmen heute, die uns eine starke, hoffentlich V-förmige Erholung ermöglichen wird, sobald die Ansteckung eingedämmt ist. Wenn der Gesundheitsnotstand zurückgeht, wird es einen massiven Unterschied machen, wenn bereits extrem unterstützende monetäre und steuerliche Bedingungen vorhanden sind.

die US-Notenbank ergriff am Sonntag, den 15. März, dramatische Maßnahmen, indem sie die Zinssätze senkte und die quantitative Lockerung sowie andere Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus wieder einführte.bezeichnet die Reaktion der Fed als "massiv und gut ausgearbeitet".Eine Reihe von Kommentatoren haben es schnell kritisiert oder abgetan und argumentiert, dass kein finanzieller Anreiz die Menschen zurück in die Einkaufszentren oder Restaurants bringen kann, wenn sie Angst vor einer Ansteckung haben. Einige argumentieren, dass aus dem gleichen Grund auch die Fiskalpolitik zahnlos sein wird. Dem widerspreche ich aus folgenden Gründen:Mit den soeben angekündigten Maßnahmen leistet die Fed ihren Beitrag. Am wichtigsten ist meines Erachtens das starke Element der regulatorischen Nachsicht: Die Fed hat laut und deutlich erklärt, dass die Banken nun die Kreditvergabe an Haushalte und Unternehmen vorrangig behandeln sollten; umsichtige Kapital- und Liquiditätspuffer wurden genau zur Vorbereitung auf eine Eventualität wie die gegenwärtige benötigt, und jetzt ist es an der Zeit, sie einzusetzen. Genau aufs Stichwort haben die zehn größten US-Banken bereits angekündigt, dass sie ihre Bemühungen sofort auf die Kreditvergabe an "Privatpersonen, kleine Unternehmen und die Wirtschaft im Allgemeinen" konzentrieren und alle Aktienrückkäufe bis Juni aussetzen werden.Um voll wirksam zu sein, muss diese geldpolitische Reaktion durch stärkere fiskalpolitische Maßnahmen ergänzt werden, wobei letztere von größerer Bedeutung sind. Ein wichtiges Paket ist bereits auf dem Weg durch den Kongress; es umfasst die Unterstützung des Bundes, um Unternehmen dabei zu helfen, zwei Wochen bezahlten Krankenstand und bis zu drei Monate bezahlten Familien- und Krankheitsurlaub zu gewähren. Die US-Regierung hat betont, dass dies nur ein Teil einer mehrgleisigen fiskalischen Anstrengung ist und dass zusätzliche Maßnahmen erstattungsfähige Steuergutschriften umfassen könnten, um Einzelpersonen schnell finanzielle Unterstützung zu gewähren, sowie gezielte finanzielle Hilfe für die am stärksten betroffenen Industrien, wie Fluggesellschaften, Hotels und Kreuzfahrtgesellschaften.Einige Kommentatoren haben bereits die Augen über die Möglichkeit von Rettungsaktionen aufgeworfen. Ich bin völlig anderer Meinung. Wir sprechen von Unternehmen und Mitarbeitern, die von einem wirklich exogenen und unvorhersehbaren Schock betroffen sind, ohne sich eines unüberlegten Verhaltens schuldig zu machen. Eine Rettungsaktion in dieser Situation würde keine moralischen Risiken mit sich bringen.es wäre kein echtes UBI, weil es zeitlich begrenzt wäre, aber ein Worst-Case-Szenario würde meiner Ansicht nach eine pauschale Einkommensunterstützung rechtfertigen, wobei auf eine gezielte und bedarfsorientierte Prüfung verzichtet wird, um schnell handeln zu können. Dies würde den Arbeitnehmern in den prekärsten Positionen (z.B. Kellner in Restaurants) Einkommenssicherheit bieten und als Brücke zu einer Normalisierung der Wirtschaft dienen.Meiner Meinung nach sollte die Regierung die Ausweitung unbegrenzter Kreditgarantien auf kleine Unternehmen in Betracht ziehen - Deutschland hat vor kurzem eine ähnliche Maßnahme eingeführt. Staatsgarantien würden sicherstellen, dass die Banken Kredite "auf sichere und solide Weise" vergeben können, wie die Fed empfiehlt.Ein noch stärkerer Schritt wäre es, wenn die Fed ihre Notfallbefugnisse gemäß Abschnitt 13 (3) des Federal Reserve Act in Absprache mit dem Finanzminister und dem Kongress geltend machen würde - wie der ehemalige Fed-Gouverneur Kevin Warsh im Wall Street Journal vom 15. März erklärt hat. Dies würde es der Fed ermöglichen, eine neue Kreditfazilität einzurichten, die es privaten Banken ermöglichen würde, Kredite zu übernehmen, die dann von der Fed zu günstigen Spreads bewertet und vom Finanzministerium zurückgestellt würden.Auf die Frage nach Abschnitt 13 (3) bestätigte Powell, dass er tatsächlich zum Arsenal der Fed gehört, und erklärte: "Wir haben nichts über 13 (3) Befugnisse zu verkünden, aber das gehört in jeder Situation wie dieser zu unserem Spielbuch, so dass wir, wie ich schon sagte, bereit sind, unsere Befugnisse so einzusetzen, wie es angemessen ist, um die Kreditaufnahme und -vergabe in der Wirtschaft und damit die Verfügbarkeit von Krediten für Haushalte und Unternehmen zu unterstützen.All diese Maßnahmen würden zwangsläufig eine massive Erhöhung des Haushaltsdefizits und einen Anstieg der Schuldenquote des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bedeuten. Dies wäre angesichts des Ausmaßes des Schocks voll und ganz gerechtfertigt; sobald die Wirtschaft begonnen hat, sich robust zu erholen, müssen sich die politischen Entscheidungsträger auf die Verringerung des Haushaltsdefizits und des Währungsüberhangs konzentrieren - aber das ist das Problem von morgen, nicht das von heute.Der Vorsitzende Powell lieferte eine beeindruckende Vorstellung: Er betonte, dass die Fed über reichlich Munition verfügt und alles tun wird, was nötig ist, um die Wirtschaft durch den Schock und darüber hinaus zu unterstützen; er lobte die bereits eingeleiteten fiskalischen Maßnahmen und wies darauf hin, dass noch mehr erforderlich ist; und er er erinnerte alle daran, dass die Intensität und Dauer des Schocks zwar noch unbekannt ist, wir aber wissen, dass es sich um einen vorübergehenden Schock handelt und sich die Wirtschaft dann erholen wird. Er wies auch darauf hin, dass die US-Wirtschaft auf einer soliden Grundlage, mit einer robusten Beschäftigung und einer gesunden Finanzlage, in diesen Schock geraten sei - dies macht den Schock nicht weniger dramatisch, aber es bedeutet, dass die Wirtschaft in einer besseren Position ist, um den Schlag zu überstehen.Powells Leistung stand in krassem Gegensatz zu EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die den größten Teil der EZB-Pressekonferenz vom vergangenen Donnerstag damit verbrachte, Regierungen zu belehren und zu erklären, was die EZB nicht tun sollte. Lagarde schien immer noch ihren Hut vor dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zu tragen, da sie sich nicht bewusst war, dass der IWF es sich leisten kann, Regierungen zu belehren, aber in einer Krise müssen die Zentralbanken entschlossen eingreifen, während die Regierungen die Zügel in die Hand nehmen.In den Vereinigten Staaten wird das erste Quartal schwach sein, und im zweiten Quartal wird die Wirtschaftstätigkeit höchstwahrscheinlich stark schrumpfen. Darüber hinaus wird, wie Powell betonte, viel davon abhängen, wie sich die Coronavirus-Ansteckung in den kommenden 4-8 Wochen entwickeln wird.Mein Ausgangspunkt ist, dass die Vereinigten Staaten durch die aggressiven Eindämmungsmaßnahmen, die derzeit ergriffen werden, in der Lage sein werden, die Ansteckung in den kommenden 4-6 Wochen unter Kontrolle zu bringen, was eine spätere Lockerung der Maßnahmen, wie die derzeitige extreme soziale Distanzierung, ermöglichen wird. Wenn die soeben angekündigten geldpolitischen Maßnahmen bald durch ein entscheidendes Finanzpaket unterstützt werden, dürften wir einen sehr starken, aber relativ kurzen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit erleben, gefolgt von einer robusten, möglicherweise V-förmigen Erholung auf der Grundlage außerordentlicher fiskalischer und monetärer Impulse. Das Wachstum für das Jahr 2020 insgesamt würde immer noch deutlich geringer ausfallen, als ich zuvor erwartet hatte, aber die US-Wirtschaft würde in diesem Jahr eine Rezession vermeiden und mit starker Dynamik in das Jahr 2021 gehen.Wenn sich stattdessen die Auswirkungen des Virus als intensiver und langwieriger erweisen und die Wirtschaftstätigkeit bis zum Sommer lähmen, wird die Wirtschaft wahrscheinlich eine Rezession für das Jahr 2020 insgesamt erleiden und dann eine erste Phase langsamer Erholung durchlaufen, bevor sie eine entschiedenere Beschleunigung in Angriff nehmen kann.Zu der bereits erhöhten Unsicherheit darüber, wie sich die Ansteckung in den Vereinigten Staaten vollzieht, kommt die Unsicherheit darüber, wie andere Volkswirtschaften weltweit betroffen sein werden. Die bisher vorliegenden Beweise zeigen, dass wir sehr unterschiedliche Ergebnisse sehen könnten: Südkorea war anfangs stark betroffen, hat das Virus aber sehr erfolgreich und schnell eingedämmt; Italien scheint im Vergleich dazu am stärksten betroffen zu sein.Es bleibt zu hoffen, dass die Länder, die zu einem späteren Zeitpunkt von der Ansteckung betroffen sind, aus der Lektion, die diese frühen Fälle bieten, Nutzen ziehen können.Angesichts der Ungewissheit steht uns eine Zeit extrem hoher Marktvolatilität bevor, bevor die Anleger die Aussichten besser einschätzen können. Die frühe Reaktion auf die Ankündigung der Fed macht dies mehr als deutlich. Ich glaube, wir brauchen in den kommenden ein bis zwei Wochen rasche fiskalische Maßnahmen und gleichzeitig ein klares Anzeichen dafür, dass die Covid-19-Tests in den Vereinigten Staaten zugenommen haben. Beachten Sie, dass wir, sobald die Tests wieder zunehmen, zweifellos auch einen starken Anstieg der identifizierten Fälle sehen werden - dies sollte zusammen mit einer zusätzlichen Nervosität des Marktes erwartet werden.Und während sich diese Notiz auf die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen konzentriert, bleibt die Hauptsorge natürlich weiterhin bei den gesundheitlichen und menschlichen Auswirkungen dieses Ausbruchs.Der Schock, mit dem wir konfrontiert sind, wird stärkere gesundheitliche und wirtschaftliche Auswirkungen haben, als die meisten von uns - auch ich selbst - erwartet haben. Aber die heutige Ankündigung der US-Notenbank nach der Pressekonferenz im Weißen Haus vom Freitag über die gesundheitspolitische Reaktion bestätigt, dass die politischen Entscheidungsträger der USA sich des Ausmaßes der Herausforderung voll bewusst sind und entschlossen sind, mit voller Kraft zu reagieren.