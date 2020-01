Fed belässt das Leitzinsniveau unverändert

In ihrer ersten Notenbanksitzung im laufenden Jahr hat die amerikanische Notenbank Fed den Leitzinskorridor unverändert bei 1,50 bis 1,75 % belassen. Um den Leitzins jedoch in den mittleren Korridor des Zielbandes zu bewegen, erhöhte die Fed den Prozentsatz für die bei ihr deponierten Überschussreserven von 1,55 % geringfügig auf 1,60 %. Die Fed begründete ihre Entscheidung mit einem weiterhin sehr robusten Arbeitsmarkt und Wirtschaftswachstum. Allein die Arbeitslosigkeit ist mit 3,5 % auf ein 50-jähriges Tief gefallen.Allein im letzten Jahr hatte die Fed die Leitzinsen dreimal um 0,25 % gesenkt. US-Präsident Donald Trump dürfte diese Entscheidung missfallen. Er forderte bereits mehrfach eine Senkung der Leitzinsen, um ein noch größeres Wirtschaftswachstum zu erreichen. Bei einem starken Wirtschaftswachstum würde sich die Wahrscheinlichkeit einer Wiederwahl von Donald Trump nochmals deutlich erhöhen. Historisch betrachtet hielt sich die Fed in Präsidentschaftswahljahren mit Leitzinsänderungen zurück.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.