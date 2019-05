Fed belässt Leitzins unverändert. [...]

… oder, um den Worten der US-Notenbank im Anschluss an ihre zweitägige Zinssitzung zu folgen: Die Fed geht weiter geduldig vor. So bleibt es bei der derzeitigen Leitzinsspanne von 2,25 bis 2,5 %. Lediglich der Zins auf Überschussreserven der Geschäftsbanken sinkt um 0,05 Prozentpunkte auf 2,35 %. Dies sei jedoch keineswegs als geldpolitische Lockerung der Notenbank zu verstehen, sondern schlicht als technische Maßnahme, da sich der Zins im Interbankenmarkt zuletzt mehr und mehr der Obergrenze des Leitzins-Korridors annäherte.Damit zollt die Fed der Entwicklung der Weltwirtschaft und den politischen Konflikten Tribut. Zwar äußerte sich Notenbank-Chef Powell etwas zuversichtlicher bezüglich Konjunkturerwartungen und Lösungen für die Handelsstreitigkeiten, bekräftigte zugleich aber die jetzige geldpolitische Ausrichtung.Auch die Tatsache, dass sich die Fed einerseits mit einer starken US-Binnenwirtschaft, andererseits mit einer schwächeren Weltkonjunktur sowie einer ungewöhnlich schwachen Inflation konfrontiert sieht, bestätigt die Notenbank in ihrem Vorgehen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.