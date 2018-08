Fed-Zinssitzung: Leitzins bleibt vorerst unangetastet

Der Anleihenmarkt blickte in dieser Woche auf die Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Der jüngste Zinsentscheid brachte allerdings keine Überraschungen mit sich: Der Leitzins bleibt vorerst stabil innerhalb der Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent. Der Beschluss war an den Finanzmärken allgemein erwartet worden. Die Fed signalisierte außerdem, dass sie auf ihrem Kurs der graduellen Zinserhöhungen bleiben will. Im Juni hatte die Fed ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Das war die zweite Erhöhung in diesem Jahr. Laut Fed wurde die Tür für eine Leitzinserhöhung im September noch weiter geöffnet.In einem Kommentar zu der Entscheidung hieß es von Seiten der Zentralbank, dass die Wirtschaft mit einer "starken Rate" wachse. Zuvor hatten die Währungshüter von einem "soliden" Tempo gesprochen. Ansonsten änderte die Fed ihre Beurteilung der wirtschaftlichen Lage wenig. Die Sorgen um den internationalen Handel – die durch die neuesten Entwicklungen im Handelsstreit zwischen USA und China weiter geschürt werden – erschütterten die Fed bislang nicht in ihrer Sicht, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sind, um die Wirtschaft auf einem gleichmäßigen Kurs zu halten. Bis zum Jahresende wird mit zwei weiteren Straffungen der Geldpolitik gerechnet – nach September preisen die Finanzmärkte die nächste Zinserhöhungen für Dezember ein.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.