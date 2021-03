Fed Zinsentscheid: Ist eine Überraschung zu erwarten?

Am heutigen Mittwochabend, den 17.03.2021, findet der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed statt. Im Anschluss daran ist zur Pressekonferenz des FOMC geladen. Besonders die Aussagen in Bezug auf die Inflation und den Anstieg der Renditen dürften hierbei von Bedeutung sein.



Aktuell unterstützt die Zentralbank der USA die Wirtschaft durch einen Niedrigzins von null bis 0,25 Prozent und Wertpapierkäufen in einem monatlichen Volumen von rund 120 Mio. USD. Wird es hierbei bleiben?



Vor allem eine steigende Inflation in Anbetracht des billionenschweren Corona-Konjunkturpakets der USA bereiten den Anlegern weltweit Kopfzerbrechen. Kann die Fed hier für Entspannung sorgen?



Von großer Bedeutung werden auch die Äußerungen in Bezug auf den Anstieg der Renditen sein. Bringen diese die Zentralbanken dazu, ihren Kurs schneller zu normalisieren als man bisher durchblicken ließ?



Die Allgemeinheit geht davon aus, dass die amerikanische Notenbank nicht viel an ihren derzeitigen geldpolitischen Entscheidungen ändern wird.

COVID-19-Impfungen, Rettungspakete in Billionenhöhe und eine scheinbar zügige Wirtschaftserholung befeuern jedoch die Sorge vor der Inflation zusätzlich. Um einer steigenden Unruhe an den Rentenmärkten entgegenzuwirken, sollte „die Fed ohne Wenn und Aber ein längeres Festhalten an ihrer geldpolitischen Ausrichtung“ bestätigen, sagte Robert Greil, Ökonom der Privatbank Merck Finck.



Für morgen werden an den Märkten keine größeren Sprünge oder Ausreißer erwartet, da die Mehrheit der Anleger voraussichtlich eine abwartende bis zurückhaltende Stellung einnehmen wird, um sich dann im Anschluss an die Pressekonferenz entsprechend der getätigten Aussagen neu zu positionieren.



