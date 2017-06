Fed – Zinsen – Euro/Dollar

Die Fed hat am Mittwoch der zurückliegenden Woche die Leitzinsen einweiteres Mal um 0,25% erhöht auf den Bereich zwischen einem und 1,25Prozent. Das war auch so erwartet wroden. Die Aktienmärkte haben kaumdarauf reagiert, die Verlustserie bei den größten Technologiewertenhielt an, der S&P 500 fuhr einen Wochengewinn von stolzen 1,26 Punkten ein.Die Akteure an den Finanzmärkten erwarteten eine Präzisierung des imersten Quartal angekündigten Vorhabens der Fed, die Bilanz zu verkürzen.Der Plan wurde bekräftigt – zunächst sollen frei werdende Beträge vonauslaufenden Anleihen im Volumen von zehn Mrd. Dollar monatlich nichtmehr reinvestiert werden. Man rechnet damit ab September.Dieser dritte Zinsschritt in sechs Monaten fällt in eine Phase, in derwichtige Makrodaten schwächer tendieren. Der Kern-CPI kontrahierte imVergleich zum Vormonat und kommt jetzt auf eine Steigerung von 1,7%gegenüber dem Mai des Vorjahres. Der CPI unter Einschluss der Preise fürNahrung und Energie steigt um nur noch 1,9% im Jahresvergleich, undbleibt damit zum ersten Mal in sechs Monaten unter dem Fed-Ziel von zweiProzent. Das jüngste Topp der Inflationsrate stammt aus Februar mit2,8%, das jüngste Tief stammt aus April 2015 mit –0,11%.Zusätzlich zeigten sich die Einzelhandelsumsätze im Mai anemisch. Es wareine leichte Steigerung erwartet worden, tatsächlich sanken sie um 0,3%(ohne Kfz). Einzelhandelsumsätze machen etwa die Hälfte derVerbraucherausgaben aus. Die Hausbaubeginne kamen ebenfalls deutlichschwächer herein als erwartet. Auch das Verbrauchersentiment trübt sichnach vorläufigen Zahlen im Mai unerwartet ein.Die EZB hatte in der Vorwoche ihr QE-Programm bestätigt. Die monatlichenAnleihe-Käufe von 60 Mrd. Euro haben nach eigener Aussage dieErwartungen bisher nicht erfüllt und so wurden die Inflationserwartungennach unten korrigiert. Gleichzeitig wird es auf der Angebotsseiteoffenbar eng, deutsche Bunds scheinen Mangelware zu sein.Die Fed erklärt den Durchhänger bei der Inflationsentwicklung mittemporären Effekten und sagt ein BIP-Wachstum von 2,1% in diesem undzwei Prozent in 2018 und 2019 voraus. Im laufenden Jahr rechnet die Fedallerdings mit einer Inflation von nur noch 1,6%, im März war man von1,9% ausgegangen, die Kernrate soll auf 1,7% kommen (im März 1,9%).Ob die Ansage der Fed, in diesem Jahr noch (mindestens) einen und in2018 drei oder vier Zinsschritte zu unternehmen, da stichhaltig ist,kann man getrost bezweifeln. Fed-Chefin Yellen setzt bei derInflationsentwicklung auf den mittlerweile engen Arbeitsmarkt und hofft,Lohnsteigerungen werden zu höherer Inflation führen. Das mag sein, derEffekt scheint jedoch angesichts der relativ undynamischenLohnentwicklung nicht besonders groß zu sein.Die Anleiherenditen ziehen die Aussagen der Fed in Zweifel. Die Zinsenvon langfristigen Staatsanleihen sinken. Am Mittwoch, dem Tag derVerkündung der Fed-Entscheidung, ist die Rendite der 30-jährigenTreasurys um beachtliche 2,8% auf 2,783% zurückgegangen, die der10-jährigen TNotes sogar um 3,1% auf 2,138%, nahe einemsieben-Monats-Tief. Mitte März lag der Wert noch über 2,6%. Dass dieZinsstruktur über alle Laufzeiten flacher wird, hängt natürlich auchdamit zusammen, dass die kurzen Zinsen mit den Zinsschritten der Fedsteigen. Aber auch der Spread am langen Ende, zwischen zehn und 30Jahren Laufzeit, nimmt ab. Aktuell kommt er auf 0,63%, im November,unmittelbar nach der Wahl Trumps zum US-Präsidenten, lag er bei 0,81%.Ein flachere Zinsstruktur liefert üblicherweise die Botschaft, dass dasWachstum nachlässt, aber erst eine invertierte Zinskurve lässt dieAlarmglocken hinsichtlich einer heraufziehenden Rezession schrillen.Nimmt man Zinsentwicklung, Makrodaten und die Fed-Entscheidung samt derKommentare drum herum zusammen, so lässt sich der Zinsschritt auch sointerpretieren, dass er zumindest zum Teil deshalb erfolgte, um weiterenBoden unter die geldpolitischen Füsse zu bekommen, wenn die Wirtschaftsich anders entwickelt wie erhofft.Yellen und die Fed sagen „hü“, der Bond-Markt sagt „hott“. Skeptikerleiten daraus ab, dass die Geldpolitik der Fed das Rezessions-Risikoansteigen lässt, weil sie nicht mehr zur Verfassung der Wirtschaftpasst. Das ist aus meiner Sicht eher das Standard-Argument derLiquiditäts-Junkies. Ein Liquiditäts-Engpass ist nicht erkennen. DerTED-Spread ist gleichbleibend niedrig, die die Versorgung mit liquidenMitteln zeigende Geldmenge MZM (Money Zero Maturity) steigt imJahresvergleich noch mit 5,1%. Das ist zwar weniger als im August 2016(fast 7%), liegt aber klar über dem BIP-Wachstum und auch über derjährlichen Steigerung der gesamten Ausleihungen (3,9% – Maximum in 2016fast 8%). Klar ist, dass die geplante Bilanzverkürzung der Fed dieLiquiditätsentwicklung tangiert – anfänglich werden aber nur etwa zehnMrd. Dollar monatlich “sterilisiert”, wenig im Vergleich zur Bilanzsummevon 4,5 Bill. Dollar.Interessant war die Entwicklung des Dollar-Index nach derFed-Entscheidung. Der erstarkte am Donnerstag deutlich. Im Gegenzugzeigte Euro/Dollar Schwäche und schloss genau auf der mittelfristigwichtigen Unterstützung bei 1,1150. Eine solche Reaktion istungewöhnlich, weil gleichzeitig die langfristigen US-Zinsen nachgaben.Offenbar waren ein paar große Adressen auf dem falschen Fuss erwischt,denn schon am Freitag war ein Großteil der Verluste bei Euro/Dollarwieder wett gemacht worden.Im ganz langfristigen Bild zeigt sich, dass Euro/Dollar sichmittlerweile deutlich von einer aus 1985 stammenden Aufwärtslinie nachoben abgesetzt hat. Der Kampf um diese Linie begann im November 2016 mitder Wahl von Trump und endete Ende April mit einem Tagessprung von 1,072auf 1,087. Dabei wurde auch die Nackenlinie einer untypischen inversenSchulter-Kopf-Schulter-Formation überwunden. Das hieraus abzuleitendeZiel von rund 1,1250 wurde mittlerweile abgearbeitet (siehe Chart!).Wie geht es weiter? Ich halte einen weiteren Aufwärtsschritt zunächstbis zur Zone bei 1,16 für wahrscheinlich. Dabei sollte tunlichst diekurze Aufwärtslinie aus Mitte April respektiert werden. Unterstützungdürfte für dieses Szenario aus dem Zinsdifferential zwischen US- undeuropäischen Zinsen kommen, sowie von internationaler Kapitalrotation ineuropäische Assets. Das wiederum würde begünstigt durch„stabilisierende“ Entwicklungen in der Eurozone, etwa wenn es Macron inFrankreich gelingt, seine Vorhaben zügig umzusetzen (siehe Chart!).Die Zone bei 1,16 dürfte eine harte Nuss werden. Die Long-Positionierungder Währungsspekulation im Euro ist aktuell so hoch wie zuletzt imSpätjahr 2013, als Euro/Dollar um die 1,36 notierte. In der erstenJahreshälfte 2014 startete seinerzeit die Abwärtsbewegung im Euro/Dollarvon einem Niveau bei rund 1,40 aus. Die hohe Long-Positionierung deutetdarauf hin, dass die Luft für die Euro-Bullen allmählich dünner wird.Gelänge es schliesslich, 1,16 zu „knacken“, wäre die nächsteAnlaufstelle von Euro/Dollar der Bereich oberhalb von 1,20. Dort wäreetwa 50% der Abwärtsbewegung seit Mitte 2014 korrigiert. Scheitert dieEntwicklung jedoch bei rund 1,16, so muss damit gerechnet werden, dasserneut die langfristige Aufwärtslinie aus 1985 angelaufen wird (vorher1,1150).Die „Gegenprobe“ für das bevorzugte Szenario bei Euro/Dollar kommt vomDollar-Index. Solange der die Abwärtslinie aus Anfang März respektiert,gilt der Zielbereich bei 94,40, aktuell gut 97. Ein sinkenderDollar-Index lässt Euro/Dollar gewöhnlich steigen, der Euro ist dieWährung mit dem weitaus höchsten Anteil im Währungskorb des Dollar-Index(siehe Chart!).Die Implikation für den Goldpreis wäre beim bevorzugten Szenario beiEuro/Dollar, dass er hiervon zunächst eher unterstützt werden dürfte.Das beträfe auch andere Rohstoffe, weil sie gewöhnlich in Dollarnotieren und die Rohstofflieferanten ausserhalb der USA eineKompensation für den abnehmenden Dollarwert anstreben.[Charts von Incrediblecharts]Die Fed beschliesst einen weiteren Zinsschritt und konkretisiert ihrVorhaben, ihre Bilanz zu verkürzen. Gleichzeitig senkt sie ihreProjektionen hinsichtlich Inflationsrate. Das passt nicht gut zusammen.Die langfristigen Zinsen sinken weiter, auch die Zinsstruktur flachtweiter ab. Das Währungspaar Euro/Dollar könnte in diesem Kontext nochweiter zugewinnen.Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2017/06/18/fed-zinsen-eurodollar/