Fed: Voraussichtlicher Verzicht auf Änderung beim Leitzins

Standen die Zeichen bis vor ein paar Monaten noch auf eine Normalisierung der Geldpolitik samt schrittweiser Anhebung der Leitzinsen, machten die Konjunkturdaten der letzten Zeit diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung. In Bezug auf die US-Notenbank dürften gerade eine abnehmende Industrieproduktion im Januar, eine Stagnation bei der Schaffung neuer Stellen im Februar sowie schwächelnde Einzelhandelsumsätze von Relevanz gewesen sein.Dass der US-Dollar jedoch bisher unter dieser Entwicklung noch nicht litt und somit bis dato auch kein Inflationsdruck entsteht, dürfte für die Fed der Anlass gewesen sein, den Leitzins in seinem bisherigen Korridor von 2,25% bis 2,5% zu belassen. Auf diesem „neutralen" Leitzinsniveau kommt es weder zu einem Wirtschaftsanschub, noch zu einem Dämpfer.So sah die Fed bei ihrer Entscheidung am Mittwoch aufgrund unsicherer Konjunkturdaten also keinen dringenden Handlungsbedarf. Zudem beschloss die Notenbank, bis auf weiteres auf einen Abbau ihrer vier Billionen Dollar schweren Bilanz bis Ende September zu verzichten – unter der Voraussetzung, dass sich die Bedingungen an den Finanzmärkten ihren Erwartungen gemäß entwickeln.Bis zur Bekanntgabe am Mittwochabend ließen sich nur geringe Käufe und Verkäufe von US-Staatsanleihen verzeichnen. Auch Unternehmensanleihen, die in USD notieren, waren weniger gefragt. Diese abwartende Haltung der Anleger legte sich jedoch nach der Bekanntgabe der Fed. So konnten insbesondere Anleihen mit kurz- und mittelfristigen Laufzeiten Anstiege verzeichnen.