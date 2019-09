Fed im Fokus

Zur Wochenmitte ist an den Finanzmärkten eine abwartende Haltung zu beobachten. Im Fokus steht die US-Notenbank Fed und die große Frage, wie es mit den Leitzinsen in den USA weitergeht. Am Markt wird mehrheitlich mit einer weiteren Zinssenkung um 0,25 Prozent gerechnet. Bereits im August hatte Jerome Powell an der Zinsschraube gedreht und erstmal nach gut 10 Jahren die Zinsen gesenkt. Nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump ist das Zinsniveau immer noch zu hoch – er polterte in den vergangenen Wochen eifrig und forderte jüngst eine Zinssenkung von einem ganzen Prozent. Im August begründete die unabhängige Notenbank die Zinssenkung damit, dass sich der vonUS-Präsident Donald Trump angezettelten Handelsstreit mit China zunehmend auf die Weltwirtschaft und auch auf die heimische Konjunktur durchschlägt.Der DAX hält im Vorfeld der Fed-Sitzung sein Niveau bei rund 12.380 Zählern. Der japanische Nikkei Index trotzte schwachen Export-Daten und schloss ebenfalls kaum verändert. Dieses Bild lässt sich auch in den USA beobachten: Die Futures auf Dow, S&P 500 und Nasdaq treten auf der Stelle.Am Ölmarkt kehrt nach zwei turbulenten Tagen wieder Ruhe ein. Durch die Angriffe auf Ölraffinerien in Saudi-Arabien waren die Preise am Montag in die Höhe geschnellt, bevor sie am Dienstag wieder deutlich zurückkamen. Informationen zufolge soll die volle Ölproduktion in Saudi-Arabien bis Ende des Monats wiederhergestellt sein, nachdem die Angriffe diese halbiert hatten. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil verliert etwas auf knapp 64 US-Dollar, die US-Sorte notiert ein Prozent leichter bei 58,40 US-Dollar.Auch am Devisenmarkt halten sich die Anleger mit neuen Positionen zurück. Der Euro notiert gegenüber dem US-Dollar bei 1,107 US-Dollar. Ein Feinunze Gold verteuert sich leicht auf 1.504 US-Dollar, Silber verliert leicht auf 17,87 US-Dollar.Schlechte Nachrichten vom Konkurrenten FedEx setzen heute der Deutschen Post Aktie zu, die am Mittwoch mit einem Minus von zwei Prozent das Schlusslicht im DAX darstellt. Das US-Unternehmen gab nach Börsenschluss in New York einen Gewinnrückgang im ersten Quartal von 14,3 Prozent bekannt. Der Umsatz stagnierte bei etwa 17 Milliarden Dollar. Dem Paketdienst setzt der Handelskonflikt, aber auch die wirtschaftliche Verlangsamung in den USA zu. Im nachbörslichen Handel verlor die Aktie fast acht Prozent.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.