Fed-Erleichterung versus Omikron-Angst

Das war mal wieder eine der Überraschungen, die das Salz in der Suppe der Aktieninvestoren ausmachen. Wochen-, wenn nicht monatelang starrten die Aktienmärkte auf die Dezember-Sitzung der US-Zentralbank Fed und befürchteten Ankündigungen, die ein zu schnelles und zu starkes Verschließen des geldpolitischen Füllhorns andeuten könnten. Nun hat der US-Fed-Chef angesichts rekordhoher Inflationsraten tief in die Zinskiste gegriffen und sowohl ein schnelleres und stärkeres Auslaufen des Anleihen-Kaufprogrammes als auch frühere und mehr (bis zu 3) Leitzinserhöhungen für 2022 verkündet. Vor wenigen Wochen noch hätte diese Ankündigung mit Sicherheit für eine veritable Kurskorrektur an den Weltbörsen gesorgt. Nun sorgen die Inflationsschweißperlen auf den Anlegerstirnen dafür, dass die Tatsache, dass die wichtigste Zentralbank der Welt den Kampf gegen die Inflation aufnimmt, für Erleichterung. Zudem beginnen die Leitzinsen von überaus niedrigem Niveau an zu steigen und werden das vorherige Krisenniveau nicht erreichen. Ebenfalls wird die Klarheit der Ansage honoriert, denn Investoren hassen Unsicherheit und streben Planungssicherheit an, die Ihnen Jerome Powell nun gegeben hat.Da die konjunkturellen Rahmenbedingungen in Europa etwas anders sind als in den USA, steht die EZB nicht unter einem solch Zinserhöhungsdruck wie ihr US-Pendant. Zumal die konjunkturellen Rahmenbedingungen alles andere als rosig sind. Der ifo-Geschäftsklimaindex fiel das sechste (!) Mal in Folge und steht nun genau an der Schwelle von einer Abkühlungsphase in den Krisenmodus. Und der entsprechende Ifo-Index für Exporterwartungen hat sich ebenfalls auf den schlechtesten Wert seit 11 Monaten reduziert, auch wenn das Ifo-Institut immer noch mit einem Wachstum der Exporte für 2022 von +5,4% rechnet. Generell bedeutet dies eine Bestätigung der zögerlichen Haltung der EZB, ihre geldpolitischen Füllhörner zu schnell und zu stark versiegen zu lassen. Immerhin hat die europäische Zentralbank angekündigt, ihre Anleihen-Kaufprogramme im Gefolge ihres US-amerikanischen Pendants ebenfalls sukzessive zu reduzieren. Sie hat sich jedoch so viele Türen offen gelassen, dass sie mit ihren verbleibenden Anleihekäufen auch in 2022 sicherstellen kann, das Emissionsvolumen der immer noch kriselnden südeuropäischen Staaten zu absorbieren.Aber wie so oft, so schnell, wie sich die Aktienkurse angesichts der Erleichterung über die Gegenmaßnahmen der US-Fed gegen die extrem hohen Inflationsraten erholt haben, gaben sie die Gewinne nach der Lockdown-Ankündigung Niederlandens wieder ab. Die Furcht vor einer eskalierenden 5. Omikron-Welle lässt Aktieninvestoren in Deckung gehen. Aber nach wie vor ist den meisten Investoren bewusst, dass langfristig auch vor dem aktuellen und in den nächsten Jahren erwarteten Zinsumfeld die Anlageklasse „Aktie“ erste Wahl bleiben dürfte. Ob dann als eher riskantes Einzeltitel-Investment oder besser in diversifizierter Investmentfonds- bzw. ÉTF-Form, richtet sich nach den jeweiligen Risikoneigungs-Gegebenheiten der Investoren. Sicher scheint für das Anlagejahr 2022 nur eines zu sein – Risikodiversifikation innerhalb einer global ausgerichteten Asset Allocation, garniert mit zukunftsweisenden und vielversprechenden Themeninvestments, mit denen Investoren an den Wachstumschancen von Megatrends partizipieren können, ist das Gebot der Stunde.

