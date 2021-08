Die Faszination des Goldes

Oft im Alltag hält man Gold in den Händen, ohne es zu wissen, denn es ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen

Moderne technische Geräte enthalten praktisch immer einen gewissen Goldanteil. Denn Gold ist ein fester Bestandteil in der Industrie, besonders in der Elektronik, sonst würde sie nicht funktionieren. Rund zehn Prozent des geförderten Goldes gehen in diesen Bereich. Ein Smartphone enthält durchschnittlich 30 bis 35 mg Gold. Stark beanspruchte Kontaktflächen wie die Kontakte der Sim-Karten, die Handyplatine oder der Akku profitieren vom Gold. So wird geschätzt, dass rund sechs Tonnen Gold in deutschen Althandys in den Schubladen schlummern. Selbst kann man das Gold aber nicht aus den Handys holen, denn da wären spezielle Chemikalien nötig. Auch Silber und Seltene Erden befinden sich in den Mobiltelefonen.





Nicht nur Handys, auch viele andere elektronische Geräte nutzen den hocheffizienten Leiter Gold. Verbaut in Schaltern, Lötstellen oder Verbindungsdrähten ist Gold beispielsweise in Computern zu finden. Ein Bereich, der auf die Zuverlässigkeit der Materialien angewiesen ist, ist die Luft- und Raumfahrt. Auch hier kommt Gold zum Einsatz. In der Medizin zählt Gold zu den ältesten Heilmitteln. Nicht nur die Ägypter waren vor Tausenden von Jahren von der Heilkraft des Goldes überzeugt, auch die traditionelle chinesische Medizin glaubt an eine stärkende Wirkung des Edelmetalls. Arabische Ärzte gingen im Mittelalter von einer verjüngenden Wirkung aus und in Europa gab es Unsterblichkeitselixiere mit Goldstaub. Nachweislich punktet Gold mit einer antibakteriellen Wirkung. Und Gold in winzigen Mengen fungiert als Regulator auf das Immunsystem, wie erst vor einigen Jahren herausgefunden wurde.





Gold kann noch etwas anderes, nämlich das Ersparte absichern und dem Verfall der Fiat-Währungen Paroli bieten. Da bieten sich Goldunternehmen an wie etwa Chesapeake Gold oder Aztec Minerals. Aztec Minerals ist am Porphyr-Gold-Kupfer-Projekt Cervantes in Mexiko (Nachbarn sind die produzierenden Minen von Alamos Gold und Agnico Eagle) beteiligt sowie am Tombstone-Projekt (Silber, Blei, Zink, Gold) in Arizona. Chesapeake Gold kann sich über positive Ergebnisse der PEA für den Phase-1-Minenplan des Gold-Silber-Zink-Projekts Metates in Durango, Mexiko freuen.





