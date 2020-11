Fastly Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Nach einer Prognosesenkung kam es bei der Fastly-Aktie im Oktober zu einem kräftigen Rücksetzer, doch seit Ende des Monats zeigt die Kurve wieder nach oben. Inzwischen haben die Anleger den Kurs bis auf 78,15 USD ansteigen lassen und konnten dabei einen ersten Widerstand bei 72/75 USD durchbrechen. Auf der Oberseite richten sich die Blicke nun auf die im Oktober – nach der Prognosesenkung – entstandene Kurslücke. Sie verläuft zwischen 95,3 und 121,38 USD. Zuvor gilt es allerdings die 50-Tage-Linie (EMA50) zurückzuerobern, die lange Zeit als sicherer Halt diente und im Oktober unterschritten wurde. Sie ist fast erreicht und verläuft aktuell bei 82,01 USD. Da auch der Supertrend derzeit einen Bärenmarkt anzeigt, liegt aus charttechnischer Sicht ein Verkaufssignal vor.

Die bisherige Jahresperformance lässt Rückschlüsse darüber zu, wie sich der Kurs im weiteren Jahresverlauf entwickeln könnte. Gemessen am Jahreseinstandspreis notiert die Aktie trotz des Rücksetzers immer noch mit mehr als 288 Prozent im Plus. Was dies im historischen Vergleich bedeutet, lässt sich im Fall von Fastly aber noch nicht sagen, da das Unternehmen erst seit dem Frühjahr 2019 an der Börse vertreten ist. Daher reicht die Datenmenge noch nicht aus, um die Aktie einer statistischen Analyse zu unterziehen. Aus diesem Grund ist der Bereich neutral zu werten.

Aus Sicht der covernden Analysten liegt der faire Wert der Aktie durchschnittlich bei 76,50 USD (umgerechnet 64,50 Euro) und damit fast 2 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Das Anlagevotum fällt gemischt aus. Zurzeit beschäftigen sich 12 Analysten mit der Aktie und es gibt 4 Buy-, eine Overweight-, 4 Hold-, eine Underweight- und 2 Sell-Einstufungen. Daraus ergibt sich ein neutrales Signal.

Unter dem Strich erhält die Fastly-Aktie nur 1 von 3 Punkten und ist damit leicht bärisch einzuschätzen. Solange sich das Chartbild nicht aufhellt, drängt sich ein Investment nicht unbedingt auf.





