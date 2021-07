Fast 5 Kilogramm Silberäquivalent pro Tonne! Das ist eine Ansage!

Solche Volltreffer findet man wirklich nicht alle Tage! Freuen über ein solches Ausnahmebohrloch können sich die Aktionäre von Kuya Silver!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

es ist einfach unglaublich, mit welcher Treffsicherheit Kuya Silver (WKN: A2QELV / CSE: KUYA) direkt beim ersten Bohrprogramm auf seinem unternehmenseigenen Silberprojekt ‚Bethania‘ die Bohrer ansetzt. 1.127 g/t Silberäquivalent (AgÄq) über 1,20 m inklusive 2.574 g/t AgÄq über 0,45 m sowie 995 g/t AgÄq inklusive 4.973 g/t AgÄq über 0,40 m, sind definitiv mehr als beeindruckend!

Und wenn diese Gehalte dann noch unterhalb der Abbaubereiche des Erzgangs ‚Española‘ durchteuft werden, bekommt dieses historische Abbaugebiet natürlich noch einmal ganz neues Gewicht und bestätigt zugleich auch, dass das Erzgangsystem ‚Bethania‘ weiterhin in der Tiefe offenbleibt und somit noch für viele weitere Überraschungen sorgen kann!

Draufsichtkarte mit ‚Phase-1‘-Bohrabschnitten in den vorhandenen und neu entdeckten Gängen auf ‚Bethania‘, angegeben als Silberäquivalent in Gramm/Meter

Quelle: Kuya Silver

Insgesamt wurden auf ‚Bethania‘ bisher rund 5.000 Bohrmeter in 36 Löchern niedergebracht, woraus sich eine durchschnittliche Bohrlochtiefe von rund 140 m errechnet. Diese geringe Tiefe verdeutlicht, wie nah die Vererzung an der Oberfläche ist!

Auch wenn die bisher veröffentlichten Ergebnisse über Kuyas eigenen Erwartungen lagen, wird man noch weiter die Quantität der qualitativ hochwertigen geologischen Daten aus der historischen ‚Bethania‘-Mine auswerten, wobei allerdings schon signifikante Erkenntnisse gewonnen wurden, wie zum Beispiel:

· 223 g/t AgÄq über 6,72 m einschließlich 1.304 g/t AgÄq über 0,45 m im Erzgang ‚Española‘, was deutlich mächtigere vererzte Abschnitte sind, als eigentlich erwartet wurden!

· Darüber hinaus durchteufte die Bohrung BDH-27 über 3,65 m 248 g/t AgÄq einschließlich 0,95 m mit 803 g/t AgÄq, wo laut Interpretation der Erzgang ‚Victoria‘ und der neu abgegrenzte Erzgang ‚Yolanda‘ sich nahe beieinander befinden.

· Zahlreiche neue Gänge wurden in Bohrungen identifiziert und sekundäre Gänge erstreckten sich im Streichen und in der Tiefe. Während sich der historische Bergbau auf nur sechs Gänge konzentrierte, identifizierte Kuyas ‚Phase-1‘-Bohrprogramm schon jetzt 20 verschiedene vererzte Gänge im unmittelbaren Bereich der ‚Bethania‘-Mine. Zu diesen neuen Gängen gehören zuvor identifizierte Gänge ohne Daten wie ‚Yolanda‘ und ‚Betsaida‘ sowie Abzweigungen anderer Gänge und eine ganz neue Gangstruktur.

· Eine weitere Vererzung wurde in der östlichen Erweiterung der ‚Bethania‘-Mine innerhalb der ‚Hilltop‘-Zone entdeckt.

Kein Wunder also, dass der Präsident und CEO von Kuya Silver, David Stein, voller Begeisterung die neuen Ergebnisse mit folgenden Sätzen kommentierte:

„Wir haben nicht nur die Gangvererzung in der Tiefe der beiden wichtigsten früher produzierenden Erzgänge ‚Española‘ und ‚12 de Mayo‘ bestätigt, sondern durchteuften zudem mehrere neue zuvor unbekannte seitliche Erzgänge. Bis jetzt wurden schon im Hauptgebiet der ‚Bethania‘-Mine beeindruckende 20 Gänge identifiziert. In mehreren Gebieten durchteuften wir zudem größere Mächtigkeiten der Erzgänge als in den untertägigen Abbaubereichen erkannt wurde, bis zu einer Kernlänge von 6,7 m im Erzgang ‚Española‘.“

Abbildung 2: Längsschnitt der nördlichen Erzgänge, die von den ‚Phase-1‘-Bohrungen auf ‚Bethania‘ durchteuft wurden, angegeben als Silberäquivalent in Gramm/Meter

Quelle: Kuya Silver

Der Chairman Dr. Quinton Hennigh, ergänzte Steins Ausführungen noch und sagte:

„Durch die erhöhte Gesamtzahl der Gänge im Minengebiet ‚Bethania‘ auf 20 erhöht sich das Potenzial einer größeren Tonnage pro vertikalen Meter, und damit auch die Wirtschaftlichkeit! Mehr Gänge bedeuten auch, dass mehr aktive Strossen für einen zukünftigen Abbau zur Verfügung stehen, was den zukünftigen Abbau günstiger und profitabler macht!“

Abbildung 3: Längsschnitt der südlichen Erzgänge, die von den ‚Phase-1‘-Bohrungen auf ‚Bethania‘ durchteuft wurden; Silberäquivalent in Gramm/Meter. „NV_P“ ist ein neuer Erzgang, noch unbenannt. Quelle: Kuya Silver

Wie bereits erwähnt, wurden auch weitere interessante Erkenntnisse in der ‚Hilltop‘-Zone erzielt, einem neuen Gebiet, das östlich der ‚Bethania‘-Mine liegt. Von dort meldete das Unternehmen, dass bereits drei Bohrungen über 582 m niedergebracht wurden. Diese Zone sorgte schon im April für Furore, als man direkt bei Oberflächenuntersuchungen vielversprechende Funde gemacht hatte. Deshalb erwarten wir auch von hier starke Ergebnisse!

https://www.youtube.com/watch?v=GUESJw_lRq8

Fazit:

Kuya Silver (WKN: A2QELV) wird weitere Explorationsarbeiten einleiten, zu denen neben den Bohrungen auch detailliertere Oberflächenprobenentnahmen gehören, um die Ausrichtung und Mächtigkeiten dieser Erzgänge an der Oberfläche besser bestimmen zu können.

Insgesamt weisen die bisherigen Ergebnisse schon auf einen potenziell größeren Silbervorrat im Erzgangsystem ‚Bethania‘ hin, als bisher angenommen wurde. Wir freuen uns auf die Fortsetzung der aggressiven Weiterentwicklung von ‚Bethania‘ sowie auf dem erst kürzlich hinzugekauften Satellitprojekt ‚Carmelita‘, in dem bereits 6,4 kg pro Tonne Silber identifiziert wurden, und das direkt angrenzend an die ‚Bethania‘-Mine.

Mit Spannung erwarten wir zudem die Tiefenausdehnung der ‚Bethania‘-Mine, die liefert noch mehr, als wir erwartet hatten, ein großartiger Start für Kuya. Es geht also mächtig Vorwärts in Peru bei Kuya Silver, womit ein stetiger Newsflow gesichert ist!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

