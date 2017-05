Fast 42 Gramm Gold pro Tonne – Broadway Gold landet nächsten Treffer

Broadway Mining (WKN A2DGV2 / TSX-V BRD) landet den nächsten Volltreffer auf dem Gold- und Kupferprojekt Madison: Das Unternehmen von CEO Duane Parnham weist mit einer Untertagebohrung einen sensationell hohen Goldgehalt von 41,6 Gramm pro Tonne nach und zwar über eine Länge von 11 Metern! Erst vor wenigen Tagen hatte Broadway einen Bohrabschnitt von 24,5 Gramm Gold pro Tonne über 30 Meter präsentiert; die Madison-Mine scheint damit immer mehr zu einer wahren Schatzkammer zu werden…



Insgesamt verzeichnete Broadway in der neuesten Bohrung 12 Vererzungsabschnitte, deren Gehalte von 8,69 bis 90,1 Gramm Gold pro Tonne reichten. Und sieben der 12 Proben enthielten mehr als 34,3 Gramm Gold pro Tonne. Das kann man mit Fug und Recht einen Sensationserfolg nennen!



Zumal Broadway mit den bisherigen Bohrungen sowohl von als auch unter der Oberfläche nun ein massives – und wie sich zeigt mindestens stellenweise extrem hochgradiges – Sulfidziel bestätigte, das in die Tiefe offenbleibt und damit auch die Aussicht auf weitere Bohrerfolge aufweist. Und geophysikalische Untersuchungen zeigen, dass neue Vererzungszonen – als Ausdehnung eines früheren Probeabbaus – bestehen!





Es ist, wie CEO Parnham erläutert, extrem ermutigend, dass die Analyseergebnisse so stark mit den geophysikalischen Untersuchungen übereinstimmen. Und die Broadway-Anleger können sich schon in naher Zukunft darauf freuen, weitere Bohrergebnisse vorgelegt zu bekommen, welche die bisherigen Erfolge unserer Ansicht nach ausbauen dürften, da sich die Proben von fünf Untertage- und 13 Oberflächenbohrungen schon im Analyseprozess befinden.Hinzu kommt, dass die Instandsetzung der historischen Untertageinfrastruktur auf Madison, neues, schweres Gerät und eine entsprechende Genehmigung es in naher Zukunft erlauben werden, auch hochgradige Großproben (bulk sampling) zu untersuchen. Und dann wird es richtig interessant!Angesichts der jüngsten Kurskonsolidierung bei Broadway – auch ausgelöst durch den Preisrückgang bei Gold und Kupfer – und der bevorstehenden weiteren Bohrergebnisse glauben wir, dass für Anleger, die das mit Sicherheit hohe Risiko nicht scheuen, aktuell eine attraktive Einstiegsmöglichkeit besteht.