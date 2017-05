Far Resources zahlt 100%-Erwerb seines Zoro Lithiumprojekts überwiegend in Aktien

Ab sofort ist Far Resources Ltd (CSE:FAT; FRA:F0R) der 100prozentige Eigentümer des Zoro Lithiumprojekts in Manitoba. Far Resources hat gut verhandelt: Die ursprünglich auf zwei Jahre angelegte Earn-In-Phase wurde durch eine neue Vereinbarung zwischen dem Verkäufer und dem Unternehmen hinfällig. Anstelle der noch ausstehenden Zahlung von 900.000 CAD, je zur Hälfte in Aktien und Cash, haben sich die Parteien geeinigt, die Restzahlung überwiegend in Aktien abzuwickeln.

Als Kaufpreis wurden 6 Mio. Aktien vereinbart (zu 0,10 CAD). Die Verkäufer erhalten eine Million an frei handelbaren Far-Aktien sowie über ein Jahr verteilt drei Tranchen à 1.666.667 Aktien im Abstand von jeweils vier Monaten. Hinzu kommt eine zinslose Schuldverschreibung über 100.000 CAD, zahlbar erst nach Ablauf von 12 Monaten.

Durch den beschleunigten Erwerb des vielversprechenden Zoro-Lithium-Projekts spart Far Resources bares Geld. Effektiv wurde der Kaufpreis um 200.000 CAD gemindert. Noch wichtiger ist, dass Far Resources zum aktuellen Zeitpunkt seine Liquidität schont und seine Mittel vollständig für die Erkundung der Liegenschaft einsetzen kann. Die Tatsache, dass die Verkäufer sich auf einen Aktiendeal mit Discount eingelassen haben, werten Beobachter so, dass sich die Verkäufer offenbar auf eine gute Performance der Far Resources Aktien erwarten.

Bereits in wenigen Wochen sollten werden die Ergebnisse der jüngsten Bohrungen erwartet.



