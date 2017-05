Far Resources meldet substanzielle Lithium-Bohrergebnisse

Heute veröffentlichte Far Resources Ltd. die Laborergebnisse vom Phase-2 Bohrprogramm am Dyke #1 auf dem Zoro Lithiumgrundstück in Manitoba, Kanada.

Bohrloch #10 durchschnitt den spodumen-reichen Pegmatit über 53,7 m mit beachtliche Lithiumgehalte über signifikante Längen: 1,2% Li2O über 38,3 m inklusive 2,3% Li2O über 4,6 m, 2,6% Li2O über 2,1 m und 1,4% Li2O über 7,7 m.

Bohrloch #12 durchschnitt über 12,2 m Länge sehr grosse Spodumenkristalle (bis zu 15 cm lang) mit hochgradigen Lithiumgehalten von 1,7% Li2O über 10,7 m inklusive 4,1% Li2O über 0,4 m und 2,1% Li2O über 5,1 m. Eine umfangreiche und hochgradige Mineralisation konnte nun in Dyke #1 bestätigt werden.

Keith Anderson, Präsident und CEO, kommentierte:

“Wir freuen uns sehr, dass die Ergebnisse des Phase-2 Bohrprogramms die Kontinuität der Mineralisierung in der Tiefe des Pegmatit-Dykes #1 zeigen. Das bedeutendste Bohrloch durchteufte 1,2% Li2O über 38,3 m (FAR17-010) und bestätigt, dass sich Dyke #1 in der Tiefe verdickt und weiterhin hochgradige Lithiumwerte beherbergt. Die weiteren Explorationstätigkeiten werden sich darauf konzentrieren, die Mineralisierung sowohl in Streichrichtung als auch in der Tiefe dieses beeindruckenden Abschnitts zu erweitern.”

Die Phase-2 Bohrungen testeten den Dyke #1 bis in eine Tiefe von 150 m und entlang dem Streichtrend, ausserhalb der Phase-1 Bohrungen. Insgesamt wurden 1.088 m in 7 Löcher gebohrt (155 m im Schnitt):

Im Juni soll ein Feldprogramm auf dem Grundstück stattfinden, um die 6 anderen bekannten hochgradigen Lithium-Pegmatite in Gräben, die in den Dykes #2 bis #7 gesprengt wurden, zu untersuchen. Weitere Pegmatit-Dykes, die in Ausbissen lokalisiert wurden aber noch keine Grabungen ("trenching") sahen, werden ebenfalls exploriert. Bei Dyke #1 wird die Mineralogie und Zonierung weiter untersucht und es werden Proben aus dem umgebenden Muttergestein genommen, um zu bestimmen, ob die Hintergrund-Lithiumwerte in der Nähe des Pegmatit-Kontakts höher sind. Diese Ergebnisse werden dann verwendet, um nach Pegmatitgestein zu suchen, das nicht an der Erdoberfläche zutage tritt. Anhand der während diesem Programnms gesammelten geologischen Informationen soll ein Phase-3-Bohrprogramm geplant werden.

Unternehmensdetails

Far Resources Ltd.

Unit 114B – 8988 Fraserton Court

Burnaby, BC V5J 5H8 Kanada

Telefon: +1 604 805 5035

Email: info@farresources.com





Aktien im Markt: 58.671.556







Kanada-Symbol (CSE): FAT



Aktueller Kurs: $0,105 CAD (29.05.2017)

Marktkapitalisierung: $6 Mio. CAD







Deutschland-Kürzel / WKN (Frankfurt): F0R / A2AH8W

Aktueller Kurs: €0,06 EUR (29.05.2017)

Marktkapitalisierung: €4 Mio. EUR

