Far Resources - Zweites Bohrprogramm auf Lithiumprojekt Zoro angelaufen

Erst Anfang Januar hatte Far Resources (WKN A2AH8W / CSE FAT) vielversprechende Ergebnisse eines ersten Bohrprogramms auf dem Lithiumprojekt Zoro im kanadischen Manitoba gemeldet. Bis zu 1,49% Li2O hatte man damals erbohrt und war mit allen sieben Bohrungen auf Lithiumvererzung gestoßen. Nun, da die Bohrer sich – abermals auf dem so genannten Dyke #1 – wieder drehen, ist das Unternehmen zuversichtlich, ähnlich gute Resultate erzielen zu können.



Insgesamt sollen Kernbohrungen mit einer Länge von 900 Metern durchgeführt werden, um es Far Resources zu erlauben, die nötigen Daten zu sammeln, um einen technischen Bericht gemäß dem kanadischen Standard NI 43-101 erstellen zu können. Mit diesem will man die Lithiumressource auf Zoro genauer beschreiben.





Und die Bohrungen werden zudem fortlaufend die Gültigkeit der historischen Bohrergebnisse sowie eines dreidimensionalen Modells der Spodumenverteilung im Pegmatit Zoro1 verifizieren. Die Proben werden an ein Labor in Ontario geliefert, wo der Lithiumgehalt so wie das Vorkommen anderer Metalle bestimmt werden sollen.Keith Anderson, President und CEO von Far Resources, zeigt sich zuversichtlich und weist zudem darauf hin, dass man nicht nur daran arbeitet auf dem Pegmatit Zoro1 eine Ressourcenschätzung zu erstellen, sondern auch daran, „mindestens" sechs weitere hochgradige, Lithium haltige Pegmatite zu untersuchen. Es wird also wieder spannend.