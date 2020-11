Fantastische Bohrergebnisse

Meridian Mining schnappte sich das Cabacal-Projekt in Brasilien. Der Kupferreichtum spricht für das goldene Händchen des Managements und der Geologen

Brasilien ist nicht gerade berühmt für seinen Bergbau – in positivem Sinn. Die Abholzung von Regenwald und der Bruch des Tailings-Dams einer Eisenerzgrube rückten Brasilien nicht gerade in ein gutes Licht. Doch der Bergbau in Brasilien hat viele Facetten, auch viele, womöglich sogar überwiegend, positive. Das trifft vor allem auf die organisierten Unternehmen zu. Diese, vor allem wenn sie aus dem Ausland wie Kanada oder Australien kommen, halten sich in der Regel an umweltpolitische Regeln. Dann wird nicht von einzelnen Glücksrittern Quecksilber als Goldlöser in die Umwelt geschüttet. Oder ungesicherte, lebensgefährliche Untertage-Gänge gegraben. Es ist also zu begrüßen, wenn Brasilien Bergbaugesellschaften anlocken kann, die den Regeln entsprechend diese wilde Umweltausbeutung quasi austrocknen.





So ein Unternehmen ist Meridian Mining (ISIN: NL0012084479; WKN: A2DG7M). Die kanadische Gesellschaft hat sich jüngst das Cabacal-Kupfer-Gold-Projekt gesichert. Dieses liegt im Bundesstaat Mato Grosso im Südwesten Brasiliens. „Cabacal bietet die Gelegenheit mit dem Aufbau eines mittelgroßen Bergbaukonzerns weiterzumachen“, sagte dazu Adrian McArthur, CEO von Meridian. Historische Bohrergebnisse von Untersuchungen, die vor Jahren von BP Minerals und Rio Tinto unternommen wurden, zeigen das Potenzial des Gebiets. Zwei Bohrungen von der Erdoberfläche aus ergaben zum einen 15 Meter mit 5,5 Prozent Kupfer, 1,31 Gramm Gold je Tonne Gestein sowie Vorkommen von Silber und Zinn, zum anderen über 13,4 Meter 5,2 Prozent Kupfer, 2,66 Gramm Gold sowie Silber und Zinn. Eine Bohrung, die unter Tage niedergebracht wurde, enthielt 6,04 Prozent Kupfer, 3,1 Gramm Gold und eben Silber und Zinn. Dies sind fantastische Ergebnisse, auf die das Meridian Management nun aufbauen möchte. Die alten Bohrungen werden genutzt, um die besten Stellen für moderne Exploration herauszufinden. In der Regel müssen dann wiederum Bohrungen Gewissheit über den Erzkörper schaffen.





Wobei Erzkörper m Fall von Cabacal nicht unbedingt das richtige Wort ist, denn es handelt sich um ein VMS-Vorkommen. Ausgeschrieben heißt dies Volcanogenic Massive Sulphide. Damit sind Vorkommen definiert, die vor Millionen von Jahren auf dem Meeresgrund durch Schwarze Raucher entstanden sind. Da diese schwarzen Raucher oftmals über Millionen von Jahren aktiv waren, konnten sie mit heißem Wasser teils riesige Vorkommen an Metallen ins Meer befördern, die dann dort ausfielen. VMS-Projekte sind typisch dafür, dass es sich um ein ganzes Gebiet mit einzelnen Vorkommen (Linsen) handelt. Beispiele gibt es in Flion Flon und Noranda in Kanada oder auch in Albanien. Im Fall von Cabacal lassen die bereits entdeckten Linsen auf eine erste Ressource von knapp 22 Millionen Tonnen Gestein mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,6 Prozent Kupfer und 0,6 Gramm Gold je Tonne schließen. Es ist anzunehmen, dass das neue Explorationsprogramm zum einen diese Ergebnisse bestätigen und insbesondere ausbauen kann. Außerdem sollten die Geologen ein noch besseres Verständnis für die Region bekommen und damit die Möglichkeiten einen Kupfer-Abbau zu planen und voranzubringen.





Aus heutiger Sicht erscheint Meridian Mining (ISIN: NL0012084479; WKN: A2DG7M) eine sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis zu besitzen. Damit könnte die Meridian-Aktie eine gute Depotbeimischung für risikobereite Investoren darstellen. Beim aktuell steigenden Kupferpreis könnten zudem in nächster Zeit immer mehr auch größere Konkurrenten auf die Chancen des Cabacal-Projekts aufmerksam werden, was dem Aktienkurs positive Impulse geben könnte.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich.