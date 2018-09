Faktor-Zertifikate mit Köpfchen einsetzen

Immer wieder empfehlen wir, verschiedene Zertifikat-Typen im Depot zu mischen. Und dabei meinen wir nicht nur Put-Optionsscheine als Absicherung gegen fallende Kurse. Jedes Finanzprodukt hat seine ganz individuellen Stärken und Schwächen und mit ein wenig Geschick und einem guten Timing, egalisieren sich die Schwächen und die Stärken der Papiere überwiegen. Manchmal lassen sich sogar Gewinne erzielen, egal in welche Richtung sich der Basispreis entwickelt. Wie das funktioniert, zeigen wir am Beispiel von Faktor-Zertifikaten.

Um in einigen Tagen oder Wochen deutliche Gewinne mit einer kräftigen Trendbewegung einzufahren, muss man die Bewegungsrichtung nicht zwingend prognostizieren. Der gute Riecher für eine nahende Dynamik reicht völlig aus. Ob die Notierungen des ausgesuchten Index oder Einzelwerts dann kräftig klettern oder ordentlich einbrechen, ist nebensächlich. Solche Erträge ohne vorherige Festlegung auf eine Richtung können Anleger durch den gleichzeitigen Kauf von Faktor-Zertifikaten in der Bull-(Long) und Bear-(Short)-Variante erzielen.

Webinare verpasst? Kein Problem! Unsere aktuellen Webinaraufzeichnungen finden Sie hier.

Gewinne in beiden Richtungen

Möglich wird dies durch die Eigenschaften der Faktor-Zertifikate. Sie haben nämlich einen konstanten Hebel, der täglich adjustiert wird. Dabei ergibt sich ein sogenannter Basiseffekt. Nehmen wir an, der DAX steigt an drei Tagen in Folge um jeweils 1,00 Prozent. Ein zehnfach gehebeltes Faktor-Long-Zertifikat steigt dann an jedem dieser drei Tage um rund 10 Prozent, und zwar immer ausgehend vom zuletzt erreichten Niveau.

Mit einem angenommenen Startpreis von 100 Euro geht es also am ersten Tag auf 110 Euro bergauf. Am zweiten Tag liegt der Gewinn schon bei 11 Euro und der Kurs klettert auf 121 Euro. Und am dritten Tag werden mit einem Plus von 12,10 Euro bereits 133,10 Euro erreicht. Insgesamt liegt der Kursgewinn also bei 33,10 Euro. Ohne den Basiseffekt durch die tägliche Adjustierung wäre ein Gewinn von 30 Euro entstanden – so wie beim Kauf von herkömmlichen Knock-out-Bull-Papieren.

Wie sieht es aber zeitgleich beim zehnfach gehebelten Faktor-Short-Zertifikat mit einem Startpreis von ebenfalls 100 Euro aus? Das verliert dreimal 10 Prozent, jeweils jedoch ausgehend von einem sinkenden Niveau. Am ersten Tag fällt der Kurs um 10 Euro auf 90 Euro, am zweiten Tag um 9 Euro auf 81 Euro und am dritten Tag nur noch um 8,10 Euro auf 72,90 Euro. Insgesamt beläuft sich der Verlust beim Short-Produkt somit auf 27,10 Euro. Hier wird der Basiseffekt ebenfalls deutlich. Ein herkömmliches K.o.-Bear-Papier hätte bei einer solchen Kursbewegung 30 Euro verloren.

Fazit

Wie sieht die Gesamtposition eines Faktor-Long- und Short-Zertifikate-Kaufs nun aus? Nach drei Tagen hat das Long-Papier 5,20 Euro mehr gewonnen also das Short-Papier verloren hat (33,10 Euro – 27,90 Euro). Wer anfänglich beide Zertifikate erworben hat, liegt im idealisierten Beispiel nach drei Tagen 2,60 Prozent im Plus – ohne vorherige Richtungsprognose. Der DAX schaffte im gleichen Zeitraum insgesamt ein Plus (mit Basiseffekt) von drei Prozent. Dieses Ergebnis wäre auch entstanden, wenn der DAX im gleichen Umfang an Wert verloren hätte.

Die BNP Paribas hat nun Faktorzertifikate ganz neu mit in seine Produktauswahl aufgenommen, wir haben einige davon auf den Dax Future September 18 mit in unsere Auswahl aufgenommen:

Faktor-Zertifikat Long 10x bezogen auf Dax Future Sep. 18 PX10LX Faktor-Zertifikate Short 10x bezogen auf Dax Future Sep. 18 PX10SX Faktor-Zertifikate Long 5x bezogen auf Dax Future Sep. 18 PX5DAX Faktor-Zertifikate Short 5x bezogen auf Dax Future Sep. 18 PX5DSX

Wer auf der Suche nach einer passenden Anlagestrategie ist, denen empfehlen wir auch bei ETORO vorbeizuschauen. Hier können Sie ihr Trading verbessern, indem Sie die besten Anleger der Community kopieren oder aber selber kopiert werden (wodurch Sie ein zweites Einkommen erzielen können). Weitere Informationen wie Sie von erfolgreichen Tradern lernen können finden Sie hier…