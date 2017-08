Faktor-Update: Henkel

Weiterhin am unteren Ende eines mittelfristigen Aufwärtstrendkanals bewegt sich die Aktie von Henkel. Das Faktor-Zertifikat Long auf Henkel (WKN VS51JV), welches wir am vergangenen Dienstag besprochen haben, notiert aktuell in etwa auf Vorstellungsniveau.

Tageschart: Henkel (in Euro)