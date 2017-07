Faktor-Update: DAX

Zum einen litt der DAX in den vergangenen Handelsstunden unter Kartellvorwürfen gegen die großen Autobauer. Zum anderen drückte auch der derzeit starke Euro aufs Gemüt der Anleger, da dieser exportstarken Unternehmen die Geschäfte erschwert. So korrigierte der DAX und vor dem Hintergrund einer nun saisonal schwierigen Phase könnte sich der deutsche Leitindex auch in den kommenden Wochen schwertun. Wenngleich eine zwischenzeitliche Erholungsbewegung nach den jüngsten Kursverlusten denkbar ist. Am vergangenen Dienstag haben wir ein Faktor-Zertifikat Short auf den DAX (WKN VN57ET) vorgestellt. Das Zertifikat konnte seitdem um 24 Prozent klettern.





Tageschart: DAX (in Punkten)