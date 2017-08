Faktor-Update: BMW

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Weiterhin in einem Abwärtstrendkanal befindet sich die Aktie der im DAX notierten BMW. Die obere Begrenzung des abwärts gerichteten Trendkanals verläuft aktuell bei etwa 82 Euro. Am vergangenen Dienstag haben wir ein Faktor-Zertifikat Short auf BMW (WKN VL14DQ) vorgestellt. Dieses notiert aktuell mit 5 Prozent im Plus.