Fakten zur Atomenergie

Atomenergie boomt, wenngleich nicht in unserem Lande, so doch fast im gesamten Rest der Welt

Im Jahr 2019 produzierten die Atomreaktoren weltweit so viel Strom wie noch nie, 809 Milliarden Kilowatt Stunden. Geleistet wurde dies von 443 Atomreaktoren, also auch so viele wie noch nie. Der Bau fünf neuer Reaktoren startete im vergangenen Jahr. Bis 2022 sollen alle in Deutschland liegenden Atomkraftwerke abgeschalten werden. Gleichzeitig plant China in den kommenden acht bis zehn Jahren 44 neue Atomreaktoren





Atomkraft machte im Jahr 2019 rund 55 Prozent des globalen alternativen Energiemix aus, Windkraft kam auf 20 und Solarenergie auf fünf Prozent. Bei der Zuverlässigkeit kommt die Atomkraft immerhin auf über 93 Prozent, während Gas, Kohle, Wasserkraft, Wind- und Solarenergie nur auf etwa zwischen 24 und 56 Prozent Zuverlässigkeit kommen. Und in den USA sind dank Atomkraft 29 Staaten mit emissionsfreiem Strom gesegnet.





Die wichtigsten Uran produzierenden Länder haben ihre Produktion in den letzten zehn Jahren gesteigert. Wurden im Jahr 2007 noch 41.282 Tonnen Uran hergestellt, waren es im Jahr 2019 53.656 Tonnen. Der Produktionsrekord lag 2016 bei 62.638 Tonnen Uran. Und das meiste Uran wird zu U308 und dann weiter zu Brennstäben, also einem Bestandteil der Atomenergiebranche verarbeitet, der für die Stromgewinnung verwendet wird.





Im Moment kommen rund zehn Prozent des weltweiten Stroms aus der Kernenergie. Bei der Menge der geplanten und im Bau befindlichen Atomkraftwerke wird der Uranbedarf sicher steigen. Teilweise liefern könnten dieses Uran Unternehmen möglicherweise auch aufstrebende Unternehmen wie Uranium Energy oder IsoEnergy.





IsoEnergy ist mit seinen aussichtsreichen Projekten im östlichen Athabascabecken in Saskatchewan angesiedelt. Bohrungen konzentrieren sich derzeit besonders auf die 2018 entdeckte Hurricone-Zone auf dem Laroque East-Gebiet (bis zu 33,9 Prozent U308).





Uranium Energy besitzt in Südtexas die voll lizenzierte Hobson-Verarbeitungsanlage, ein wichtiger Punkt. Nahe sind die ISR-Projekte Palangana, Burke Hollow und Goliad. In Wyoming kontrolliert Uranium Energy das Reno Creek-Projekt. Weitere Projekte sowie eine Ferro-Titan-Lagerstätte in Paraguay gehören zum Portfolio.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/) und IsoEnergy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/