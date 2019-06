Fakten zum Rohstoff Silber

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Erstmals in Anatolien vor rund 5000 Jahren abgebaut, ist Silber auch heute noch attraktiv

Im antiken Athen fungierte Silber als Währung. Später lag das Hauptgebiet des Silberabbaus in Spanien und es wurden große Mengen des wertvollen Metalls an das römische Reich geliefert. Dann entdeckte Kolumbus Amerika und das Silber kam dann vor allem aus Peru, Mexiko und Bolivien, später folgten Nevada und weitere Gebiete in den USA. Auch in Europa oder etwa in Australien wurde Silber entdeckt.

Heute befinden sich noch viele Silberunternehmen in Mexiko, wie etwa Endeavour Silver oder MAG Silver. Endeavour Silver besitzt Projekte in Mexiko (vier produzierende Minen) und in Chile. Bei der Guanacevi-Mine in Durango, Mexiko erfreuten gerade sehr gute Bohrergebnisse, welche die Silber-Gold-Mineralisierung erweitern konnten und die Ressourcen steigern wird.

MAG Silver und der Partner Fresnillo arbeiten am genehmigten Juanicipio-Projekt in Mexiko zusammen. Die Silberproduktion soll in 2020 beginnen. Juanicipio befindet sich im Fresnillo Silbertrend, einer weltweit führenden Silberregion. Daneben arbeitet MAG Silver daran, den Zugang zum Cinco de Mayo (100 Prozent bei MAG Silver) Projekt wiederzugewinnen.

Weltweit ist die Silberproduktion das dritte Jahr in Folge zurückgegangen. In 2018 betrug die Gesamtmenge 855,7 Millionen Unzen Silber. Dabei produzierten primäre Silberminen in 2018 sieben Prozent weniger als im Vorjahr. Insgesamt sorgten sie für 26 Prozent der gesamten Minenproduktion. Und ein niedriger Silberpreis sorgte zudem für eine geringe Menge beim Silber-Recycling.

Die Nachfrage nach dem silbrig glänzenden Edelmetall konnte in 2018 ein Dreijahreshoch verzeichnen. Besonders herausragend war in 2018 die Nachfrage nach Silberbarren, die beispielsweise in Indien um 115 Prozent zunahm, so das Silver Institute.

Aktuell geht der Silberpreis nach oben und die Gold-Silber-Ratio zeigt, dass Silber deutlich unterbewertet ist, Zeit also über ein Investment nachzudenken.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html