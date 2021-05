Fakten aus 30 Jahren DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":



Der DAX ist einer der wichtigsten Indizes der Welt. Mit den 30 größten Unternehmen nach Börsenumsatz und Marktkapitalisierung zeigt er die Wertentwicklung deutscher Aktien an – und das seit Jahrzehnten.

Seit 1988 dient der DAX als Spiegelbild für die Entwicklung der 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland und hat sich als Leitindex für die deutsche Wirtschaft fest etabliert. Außerdem ist der Index einer der beliebtesten Basiswerte für Finanzprodukte weltweit. Es gibt 17 Exchange Traded Funds (ETFs) auf den Index, die insgesamt ein Vermögen von mehr als 17 Milliarden Euro verwalten. DAX-Futures und -Optionen gehören zu den beliebtesten Derivaten; im Jahr 2017 erreichte das Handelsvolumen 21,5 Millionen Kontrakte, was einem Handelsumsatz von 6,7 Milliarden Euro entsprach. Der Index ist außerdem Basiswert für zahlreiche strukturierte Produkte.

Der DAX ist ein Performance-Index, der Dividendenzahlungen berücksichtigt und so die tatsächliche Performance eines Investments widerspiegelt. Die 30 DAX-Titel machen rund 80 Prozent der Gesamtmarktkapitalisierung aller börsennotierten Unternehmen in Deutschland aus.

Sein Allzeithoch erreichte der DAX mit 13.596,89 Punkten am 23. Januar 2018. Den höchsten Schlussstand gab es am selben Tag mit 13.559,60 Punkten. Der tiefste Schlussstand wurde am 29. August 1988 verzeichnet: 1.152,38 Punkte.

Fakten zum DAX

Die erste Veröffentlichung des DAX datiert vom 1. Juli 1988 und zeigte einen Indexstand von 1.163,52 Punkten.



Als Erfinder des DAX gilt Frank Mella, seinerzeit Redakteur bei der Börsen-Zeitung. Sein Verleger bat ihn eines Tages, sich einen Börsenindex für den Finanzplatz Deutschland auszudenken. Der Verleger war von dem Exposé so begeistert, dass er dieses einigen Bankexperten zeigte: Der DAX war geboren.



Der DAX misst die Wertentwicklung der 30 größten und liquidesten Unternehmen des deutschen Aktienmarkts und repräsentiert rund 80 Prozent der Marktkapitalisierung börsennotierter Aktiengesellschaften in Deutschland. Folgende Unternehmen starteten vor 30 Jahren im DAX: Allianz, BASF, Bayer, Bayerische Hypotheken- und Wechselbank, Bayerische Vereinsbank, BMW, Commerzbank, Continental, Daimler-Benz, Degussa, Deutsche Babcock, Deutsche Bank, Deutsche Lufthansa, Dresdner Bank, Feldmühle Nobel, Henkel, Hoechst, Karstadt, Kaufhof, Linde, MAN, Mannesmann, Nixdorf, RWE, Schering, Siemens, Thyssen, Veba, Viag, Volkswagen.



Der DAX wird sowohl als Performance- als auch als Kursindex veröffentlicht. Beim Performanceindex werden die Dividenden der im DAX enthaltenen Unternehmen rechnerisch reinvestiert; beim Kursindex bleiben die Dividenden unberücksichtigt.



1995 entstehen aus der Privatisierung der Behörde Deutsche Bundespost drei Unternehmen: Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG und Postbank AG. Zwei davon sind noch heute im DAX notiert.



1996 wird der MDAX eingeführt. Er umfasst 50 Werte aus klassischen Branchen, die in der Rangliste nach Marktkapitalisierung und Börsenumsatz auf die DAX-Werte folgen.



Der größte Börsengang in der DAX-Geschichte gelang der Deutschen Telekom im November 1996. 713 Mio. Papiere spülten umgerechnet 13 Mrd. € in die Kassen des ehemaligen Staatskonzerns. Die Nachfrage überstieg das Angebot um das Fünffache.



Die größte Fusion im DAX war die von Daimler-Benz und dem US-Autobauer Chrysler. Sie wird am 7. Mai 1998 besiegelt. Die Fusion „unter Gleichen“ auf der Basis einer Marktkapitalisierung von 166 Mrd. D-Mark ist zu diesem Zeitpunkt der größte Zusammenschluss aller Zeiten in der Automobilindustrie. Daimler-Aktionäre halten etwa 57 Prozent des neuen Unternehmens, Chrysler-Aktionäre die restlichen 43 Prozent.



Ab Juni 1999 wird der DAX ausschließlich aus Xetra®-Preisen berechnet, weil man erkennt, dass der vollelektronische Handel der Trend der Zukunft sein wird. In diesem Jahr wird auch der SDAX® eingeführt.



Im Jahr 2000 werden die Euro-Noten vorgestellt. Die Deutsche Mark ist zum letzten Mal alleiniges Zahlungsmittel.



Den größten Jahresverlust erleidet der DAX im Jahr 2002. Damals brach er um 44 Prozent ein.



2003 wird der TecDAX® eingeführt. Er enthält die Werte von den 30 Technologieunternehmen, die hinsichtlich Börsenumsatz und Marktkapitalisierung dem DAX folgen.



Das Jahr 2003 sieht den Niedergang des Neuen Marktes. Nach dem Platzen der Spekulationsblase im Technologiesektor (Dotcom-Blase) sinkt der DAX von einem Höchststand von 8.136,16 im März 2000 bis zum 12. März 2003 auf einen Schlussstand von 2.202,96 Punkten. Ab Frühjahr 2003 ist der DAX aber wieder auf dem Weg nach oben. Im Juli 2007 werden neue Höchststände erreicht: 8.151,57 Punkte am 13. Juli 2007.



Am 13. Oktober 2008 erlebt der DAX mit 11,40 Prozent den größten Tagesgewinn seiner Geschichte.



Im Oktober 2008 war Volkswagen für ein paar Stunden das wertvollste Unternehmen der Welt, als der Kurs des Papiers zeitweise bis auf über 1.000 € hochschoss. Auslöser war ein sog. Short-Squeeze – eine Marktsituation, bei der ein Kurs durch Deckungskäufe,sog. Leerverkäufe, auch „Shorties“ genannt, verstärkt nach oben getrieben wird – mitten in der Übernahmeschlacht zwischen Porsche und Volkswagen.



Ein Neuling, der beim DAX-Start noch ein junges Unternehmen ohne Börsennotierung war, hat seitdem eine steile Karriere gemacht: SAP stieg 1995 in den DAX auf und hat seitdem eine imposante Kursentwicklung bis zum wertvollsten Unternehmen hingelegt.



13 Gesellschaften sind seit dem DAX-Start am 1. Juli 1988 ununterbrochen dabei: Allianz, BASF, Bayer, BMW, Daimler (vorher Daimler-Benz), Deutsche Bank, E.ON (vorher Veba und Viag), Henkel, Linde, Lufthansa, RWE, Siemens und Volkswagen.



Im Mai 2018 beträgt die gesamte Marktkapitalisierung des DAX 1.181.238,25 Mrd. Euro.



Nach einer Studie von EY liegen im Schnitt 55 Prozent der Aktien der im DAX notierten Unternehmen in Depots ausländischer Investoren. Aktionäre aus Deutschland hielten im Geschäftsjahr 2012 durchschnittlich nur ein gutes Drittel (37 Prozent) der DAX-Aktien. Der größte ausländische DAX-Aktionär ist der US-Vermögensverwalter BlackRock. Er ist mit seinen Fonds an allen 30 DAX-Konzernen beteiligt.



DAX ist heute einer der bedeutendsten Aktienindizes der Welt: Er dient als Underlying für mehr als 150.000 Finanzprodukte; Terminkontrakte auf den DAX befinden sich durchgehend unter den Top Five der beliebtesten Index-Futures weltweit.



Über börsengehandelte Indexfonds (ETFs) können Investoren an der Entwicklung des DAX insgesamt partizipieren. Im ersten Quartal 2018 betrug das verwaltete Vermögen in ETFs auf DAX-Indizes 29,2 Mrd. €.



Seit seiner Gründung vor 30 Jahren hat sich der Kurswert des DAX mehr als verzehnfacht. Wer damals auf dem Höchststand des Jahres 1988 einstieg, erzielte seitdem eine Durchschnittsrendite von 7,5 Prozent pro Jahr. Ausgehend von dieser Rendite hätte ein Investment von 1.000 € heute einen Wert von 8.754,96 Euro.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.