Facebooks Kryptowährung vor dem Aus?

Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge steht Facebooks Kryptowährung Diem kurz vor dem Aus. Mitte 2019 verkündete Facebook, ein weltweites Zahlungssystem über einen Kryptowährungs-Stablecoin mit dem ursprünglichen Namen Libra zu etablieren.

Stablecoins sind mit klassischen Währungen hinterlegt, um allzu starke Schwankungen zu verhindern und deren Akzeptanz zu erhöhen. Der bekannteste Stablecoin ist Tether, der mit US-Dollar hinterlegt ist und dessen Marktkapitalisierung aktuell 78 Milliarden US-Dollar beträgt. Für Facebook-User sollte es mit Diem möglich sein, über die Grenzen hinweg unkompliziert Zahlungen durchführen.

Doch die Finanzregulatoren sowie die Politik brachten dem Projekt von Beginn an sehr große Skepsis und Kritik entgegen. Nun stehen die in der Diem Association zusammengefassten Aktivitäten ganz vor der Auflösung. Investmentbanken sondieren offenbar mögliche Ausstiegsszenarien für die Teilhaber. Mit der Umbenennung von Facebook auf Meta Platforms hat Marc Zuckerberg zudem die zukünftige strategische Weichenstellung in Richtung Metaverse vorgegeben. Die Meta Platforms-Aktie selbst büßt auf Wochensicht rund 5% ein und bewegt sich aktuell bei rund 265 Euro.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.