Facebooks Digitalwährung vor dem Aus?

Mit „Libra“, später in „Diem“ umbenannt, wollte Facebook eine eigene Digitalwährung auf den Markt bringen. Einem Bericht des Handelsblatts zufolge steht das Projekt jetzt aber vor dem Aus. Die Zeitung beruft sich auf einen Bericht des Nachrichtenunternehmens Bloomberg, demzufolge sich die hinter dem Projekt stehende Organisation „Diem Association“ auflösen werde.



Der Sprecher für FinTech- und Blockchain-Innovationen der FDP-Bundestagsfraktion, Frank Schäffler, sieht in der europäischen „Verordnung über Märkte für Kryptowerte“ (MiCA) einen Grund für diese Entwicklung. „MiCa ist damals auch als Lex Libra verstanden worden”, sagt Schäffler dem Handelsblatt. Die Regulierung habe den Stablecoin von der Zustimmung der Europäischen Zentralbank abhängig gemacht. „Da sich alle europäischen Finanzminister gegen so ein Projekt von Facebook ausgesprochen hatten, war klar: Das kommt in Europa nicht”, so Schäffler.