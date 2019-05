Facebook’s Kryptowährung steht in den Startlöchern

Facebook entwickelt derzeit eine eigene Kryptowährung namens „GlobalCoin“ auf einer privaten Blockchain. Diese soll im nächsten Jahr mithilfe der eigens gegründeten Finanztech-Firma „Libra“ veröffentlicht werden. Um sich ein eigenes Kryptozahlungsnetzwerk aufzubauen, soll der CEO Mark Zuckerberg bereits mit einigen Konzernen und Kryptobörsen in Kontakt stehen. Anlegern empfehlen wir die Aktienanleihe VF4TVU mit 9 Prozent Kupon. Gehebelt empfehlen wir den Einstieg mit der WKN TR6N3A der HSBC.

Facebook plant die Markteinführung eines digitalen Zahlungssystems mit seiner eigenen Kryptowährung namens „GlobalCoin“ – und zwar auf der Basis der Blockchain-Technologie, die durch Bitcoin bekannt wurde. Ob das auch der endgültige Name sein wird, oder ob sie vielleicht Facebook-Coin heißen wird, ist noch nicht bekannt. Berichten zufolge plant Facebook, seine Kryptowährung bis zum ersten Quartal des kommenden Jahres in ein Dutzend Ländern einzuführen. Der Konzern will dabei seine Messaging-Infrastruktur umstellen und seine drei Apps – WhatsApp, Messenger und Instagram – unter einem Dach zusammenführen. Dadurch könnte die Kryptowährung jeden Monat potenziell insgesamt 2,7 Mrd. Nutzer erreichen. Facebook wird voraussichtlich in diesem Sommer die Pläne detaillierter vorstellen.

Quelle: Vontobel, eigene