Facebook - neue Chance, neues Glück?

Es ist schon kurios. Beim Halbjahresausblick am Dienstag, bei dem Daniel mit einer Handvoll anderer Gäste im Messeturm zugegen war, stand als Frage im Raum, was passiert, wenn einer der FAANGs mal richtig enttäuscht. Zack – tut Facebook diesen Gefallen und macht es exemplarisch vor. Daniel erklärt im Video, welche Hintergründe man wissen muss. Dazu schauen Sie bitte unten auf unser Handwerkszeug für Facebook. Mutige greifen unter minus 20 Prozent schon bei Discountern und Aktienanleihen zu, zocken per Turbo (WKN UW7QNN) auf Zwischenerholungen. Welche Erkenntnis wir vom Ausblick bei Goldman Sachs mitgenommen haben und welche Produkte wir empfehlen, sehen Sie hier

Unsere Auswahl auf Facebook:

Discounter - VL9QMX - seitwärts genügt völlig

Discount-Call - PP54F2 - mittelfristig seitwärts optimistisch Facebook

Put-OS - MF5YXJ - momentan zu teuer, eher etwas für die zweite Korrekturwelle wenn der Gesamtmarkt weg knickt

Turbo- Bull - TR3MGV für Zwischenerholungen – unter minus 20 Prozent gern mal probieren. Wir erwarten bei rund 150 Euro erst einmal eine Ruhepause nach dem Absturz.

Turbo-Bear - CQ9P14 - nur für starke Erholung und dann die zweite Korrekturwelle