Facebook: Weiter im Abwärtstaumel!

In unserer Analyse vom 30.10.18 Facebook: Lupenreiner Abwärtstrend! hatten wir bereits über den negativen Kursverlauf der Aktie (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) berichtet! Im Zuge des schwachen Gesamtmarktes rutscht die Notierung dabei in den letzten Handelstagen erneut deutlich nach unten ab. Solange es Facebook nicht gelingt, den mittelfristigen Trendkanal (siehe Chart) nach oben zu durchbrechen, verbieten sich für uns Neuengagements auf der "langen Seite". Zur Stunde notiert der Kurs bei 126,60 Euro.

Facebook Tageschart



