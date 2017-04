Facebook, Twitter, Instagram – Social Media lockt im Paket

Immer mehr Unternehmen nutzen Social Media in ihrer Kommunikation . Laut der „Social Media-Studie 2016“ von Blog2Social von Adenion nutzten im vergangenen Jahr rund 87 Prozent der Unternehmen Social Media in der Kommunikation, was einem Wachstum von 16,5 Prozent gegenüber 2012 entspricht. Die hohe Relevanz von Facebook zeigt sich auch, wenn man sich die Frage nach der Beliebtheit der einzelnen Plattformen stellt: Wie die Social Media-Studie weiter ergab, ist Facebook beispielsweise hinsichtlich des Brand Engagements die Top-Plattform unter den Social Networks. Für Anleger die in Soziale Netwerke investieren möchten, könnte beispielsweise der Index-Tracker mit derauf den SONIX interessant sein.

Rund 90 Prozent der europäischen User nutzen Facebook, um mit einer Marke zu interagieren – gefolgt von Instagram (59 Prozent), Twitter (53 Prozent) und Pinterest (42 Prozent). Snapchat ist vor allem in Schweden (33 Prozent) sehr beliebt, in Deutschland tun sich die Nutzer noch ein wenig schwer mit dem Messaging-Dienst (14 Prozent). Zu diesen Ergebnissen kommt der „Adobe Digital Insights (ADI) EMEA Best of the Best 2015 Report“, für den rund 100 Milliarden Visits auf mehr als 3.000 Websites in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Skandinavien und Benelux analysiert und über 5.000 Internetnutzer befragt wurden.

Die Relevanz von Facebook scheinen Europas Top-Marken erkannt zu haben. Sie sind laut Bericht allesamt auf Facebook, aber auch auf Twitter vertreten. Auf YouTube, Instagram, Pinterest und Periscope zeigen insbesondere Unternehmen aus den Bereichen Retail, Travel und Media & Entertainment Präsenz.





Ein ähnliches Bild zeichnet die Social-Media-Studie von Blog2Social, nach der Facebook deutschland- als auch weltweit dominiert. Neben Facebook haben laut Studie aber auch Twitter und das vornehmlich deutsche Netzwerk Xing – nur acht Prozent der Nutzer kommen nicht aus Deutschland – die größte Popularität in Deutschland. Doch um sich überhaupt für ein Netzwerk entscheiden zu können, sollte man laut Studie auch wissen, wofür welches Netzwerk geeignet ist.

Facebook ist hier breit gefächert und bietet von einfachem Text über Fotos und Fotoalben bis hin zu 360-Grad Bildern und Videos alles an, was es gibt. Andere Netzwerke sind hier eingeschränkter: Zum Beispiel erlaubt Twitter nur 140 Zeichen und YouTube nur Videos. Bei Instagram und Snapchat gibt es noch eine weitere Besonderheit: Die Netzwerke sind besonders beschränkt, was die Verlinkung auf andere Seiten angeht.

Daher macht es meistens Sinn, die Inhalte für jedes Netzwerk direkt vorzubereiten und Bilder zum Beispiel mit Tools auf die richtige Größe zu schneiden. Hat man die Entscheidung gefällt und sich für ein oder mehrere Netzwerke entschieden, gilt jedoch: Allein mit einem Profil anwesend zu sein, reicht heute nicht mehr aus, um Kunden für die eigene Marke zu begeistern.

Es muss schon etwas passieren, wie zum Beispiel Posts veröffentlichen, Videos drehen oder Angebote machen. Besonders beliebte Social-Content-Formate sind dabei laut Adobe-Report Breaking News (32 Prozent), gefolgt von Sonderangeboten (18 Prozent), Gewinnspielen (13 Prozent), Produkt-News (12 Prozent) und interaktivem Content (10 Prozent). Nicht ganz so gut sieht es für Werbung aus. Während ein Drittel (33 Prozent) der europäischen Nutzer sich nicht an Werbung stört – vorausgesetzt, sie hat persönliche Relevanz – ist ein weiteres Drittel (34 Prozent) von Ads genervt, wenn sie den Marken nicht aktiv folgen.

Der Social Media-Index SONIX

Um von der anhaltend guten Entwicklung der sozialen Netzwerke zu profitieren, bietet sich zum Beispiel ein Investment in den Social Media-Index SONIX an. Die Societe Generale bietet darauf, den bereits oben genannten Index-Tracker mit der WKN SG10SN an. Damit erhalten Anleger nicht nur Zugang zu diesem Marktsegment, sondern investieren zugleich risikogestreut. Denn Diversifikation ist bei einer Investition im Bereich Social Media von großer Bedeutung, da die Entwicklung der einzelnen Geschäftsmodelle teilweise schwer prognostizierbar ist. Der Solactive Social Networks Index (SONIX) bildet die Wertentwicklung der größten und liquidesten börsennotierten Unternehmen ab, deren Hauptgeschäftsfeld die Entwicklung und der Betrieb von sozialen Netzwerk-Plattformen ist.

