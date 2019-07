Facebook: Trotz Milliardenstrafe oben auf

Mit Spannung wurden in dieser Woche die Ergebnisse der wichtigstenTech-Größen aus Amerika erwartet. Darunter auch Facebook, die trotzeiner Gewinnhalbierung einen guten Eindruck hinterließen. Diesinsbesondere auch deshalb, weil die rund 2,6 Milliarden Dollar Gewinn,die das weltgrößte Social-Media-Unternehmen im zweiten Quartal auswies,trotz milliardenhoher Belastungen aus den Datenschutz-Ermittlungen deramerikanischen Behörde FTC erreicht werden konnten.Hinzu kam, dass Facebook auch beim Umsatz wieder kräftig zulegen konnte.Das Plus betrug 28 % auf 16,6 Milliarden Dollar. Mit den nun gezahlten 2Milliarden Dollar an die FTC hat man den Vergleich über 5 MilliardenDollar abgearbeitet. Allerdings: So ganz aus dem Schneider ist dasUnternehmen nicht. Denn jetzt rückt Facebook auch ins Visierhinsichtlich möglicher Wettbewerbsprobleme.Außerdem hatte das US-Justizministerium diese Woche angekündigt, diegroßen Online-Plattformen bezüglich einer Kartelluntersuchung unter dieLupe zu nehmen. Zwar wurde Facebook nicht explizit erwähnt, dürfte abermit dabei sein. Doch den Anlegern ist derzeit etwas anderes wichtiger.Denn noch immer zeigt das operative Geschäft keine Schwächen. Auch imletzten Quartal konnte die Anzahl aktiver Nutzer weiter gesteigert werden.Dabei kommt das neue Wachstum überwiegend aus den Emerging Markets, dienoch viel Potenzial bereithalten. Entsprechend kann sich die Aktieaktuell in der Nähe ihres Jahreshochs halten, auch wenn es gestern imZuge eines allgemein schwächeren Marktes einige Abschläge gab. Werinvestiert ist, sollte es bleiben.