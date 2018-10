Facebook, Netflix, Amazon – Beginn des Comebacks?

Mit Facebook haben die Bullen in den USA am Dienstag einen wichtigen Widerstand aus dem Weg geräumt. Die Zahlen überzeugten, der Gewinn war stark. Der Gewinn pro Aktie lag mit 1,76 $ weit über den Zielen von 1,47 $. Unser Favorit ist weiterhin der Turbo. Anleger greifen zum Discounter. Sollte das Comenback an der NASDAQ weitergehen, sind Sie auch mit dem Amazon Discounterund dem Netflix Bonusgut aufgestellt. Trader setzen für ein Comeback des Nasdaq100 auf den Turbo

Nach den jüngsten Datenskandalen und den Auswirkungen der EU-Datenschutzverordnung verliert Facebook weiter Nutzer in Europa. Im vergangenen Quartal sank die Zahl monatlich aktiver Mitglieder von 376 auf 375 Millionen. Schon im Vierteljahr davor hatte Facebook eine Million Nutzer in Europa eingebüßt.

Weltweit gesehen geht das Wachstum des Online-Netzwerks aber weiter. Die Zahl mindestens einmal im Monat aktiver Facebook-Nutzer legte binnen drei Monaten von 2,23 auf 2,27 Milliarden zu. Und auch die Werbeeinnahmen wachsen weiterhin deutlich: Der Quartalsumsatz stieg im Jahresvergleich um rund ein Drittel auf 13,7 Milliarden Dollar. Der Gewinn kletterte um neun Prozent auf knapp 1,34 Milliarden Dollar, wie Facebook am Dienstag mitteilte.

Quelle: dpa-afx, eigene Recherche