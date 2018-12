Facebook – das Kursdesaster nimmt seinen Lauf

“Daten sind das neue Gold” war lange ein recht platter Ausspruch, wenn es um das Internet ging. Facebook hat sich diese Regel zu Herzen genommen und jahrelang aus den Nutzern massiv Kapital geschlagen. So richtig stört das niemand. Man gibt sich freigiebig auf den Sozialen Netzwerken. Nun zeigt sich seit einigen Monaten deutlich, dass Facebook den Bogen massiv überspannt hat. Wie hier zu lesen ist, hat man mit anderen großen Internetdiensten kooperiert. Für Reichweite und Verknüpfung gab es Zugriff auf private Daten der Nutzer. Die Aktie kracht am Mittwoch in den Keller. Wer mutig ist greift zum Bull. Bären spekulieren mit dem Bearauf eine Fortsetzung der Krise.