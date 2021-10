Facebook im Fokus der Anleger

1. Facebook

Mit Abstand meistgehandelter Wert auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist am Dienstag die Aktie von Facebook. Gestern kam es sowohl auf der Facebook-Plattform als auch auf den zum Konzern gehörenden Diensten WhatsApp und Instagram zu Störungen. So waren die Dienste über mehrere Stunden nicht erreichbar. Nach dem gestrigen Kurssturz zeigen sich Facebook-Papiere am Dienstagvormittag wieder erholt und gewinnen rund 1,9%.



2. Siemens Energy

Ihren Abwärtstrend setzt indes die Aktie von Siemens Energy fort. Die Papiere verlieren zum Mittag rund 1,4%. Seit Jahresbeginn verlor die Aktie bereits über ein Viertel ihres Wertes und notiert rund 10 Euro leichter als noch im Januar.



3. Infineon

Unter hohen Umsätzen gewinnen die Papiere des Chipherstellers Infineon rund 3%. Wie das Unternehmen ankündigte, sollen im laufenden Geschäftsjahr Investitionen von rund 2,4 Milliarden Euro getätigt werden, um bestehende Wachstumschancen zu nutzen.