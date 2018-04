Facebook- Discount-Puts mit 19%-Chance unterhalb von 170$

Nachdem die Facebook-Aktie (ISIN: US30303M1027) noch Anfang Februar 2018 auf dem besten Weg war, die 200 USD-Marke zu knacken, drehte der Aktienkurs im Bereich von 195 USD nach unten, um sich dann innerhalb einer Tradingrange von 177 bis 185 USD zu etablieren. Der Datenskandal und die daraus resultierenden wahrscheinlich geringer werdenden Werbeeinnahmen ließen den Aktienkurs aus dieser Handelsspanne nach unten hin herausfallen. In den vergangenen Tagen fand die Aktie im Bereich von 150 USD Unterstützung.

Für Anleger mit der Marktmeinung, dass das Erholungspotenzial der Aktie in den nächsten Monaten nicht allzu hoch sein wird, könnte die Veranlagung in Discount-Put-Optionsscheine interessant sein, die auch bei stagnierenden oder leicht steigenden indexständen positive Rendite abwerfen werden.

Discount-Put-Optionsschein mit Basispreis bei 190 USD

Der BNP-Discount-Put auf die Facebook-Aktie mit Basispreis bei 190 USD, Floor bei 180 USD, BV 1, Bewertungstag 18.5.18, ISIN: DE000PP54L97, wurde beim Facebook-Aktienkurs von 156,20 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,233 USD mit 7,53 – 7,58 Euro gehandelt.

Wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Floors von 180 USD notiert, dann wird der Discount-Put mit der Differenz zwischen dem Basispreis und dem Floor, also mit (190-180)=10 USD zurückbezahlt. Unter der Voraussetzung eines gleich bleibenden Wechselkurses ermöglicht der Schein einen Ertrag von 6,99 Prozent, da die Rückzahlung des Discount-Puts in diesem Fall mit 8,11 Euro stattfinden wird.

Notiert die Facebook-Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Floor, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag insofern, als der am Bewertungstag ermittelte Aktienkurs vom Basispreis subtrahiert wird. Notiert die Facebook-Aktie an diesem Tag beispielsweise bei 185 USD, dann wird der Schein mit 5 USD (=4,05 Euro) zurückbezahlt. Oberhalb von 190 USD wird der Discount-Put wertlos verfallen.

Discount-Put-Optionsschein mit Basispreis bei 170 USD

Für Anleger mit der Marktmeinung, dass die Facebook-Aktie in 1,50 Monaten unterhalb von 170 USD notieren wird, könnte der BNP-Discount-Put mit Basispreis bei 180 USD, Floor bei 170 USD, BV 1, Bewertungstag 18.5.18, ISIN: DE000PP54L89, interessant sein, der unter den geschilderten Marktbedingungen mit 6,77 – 6,82 Euro gehandelt wurde. Dieser Schein wird am Laufzeitende mit 10 USD (=8,11 Euro) zurückbezahlt, wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Floors notiert. Somit ermöglicht dieser Discount-Put eine Renditechance von 18,91 Prozent, wenn der Aktienkurs nicht um 8,83 Prozent auf 170 USD oder darüber hinaus ansteigt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der Facebook-Aktie oder von Hebelprodukten auf die Facebook-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek