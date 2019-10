Facebook-Calls mit 100%-Chance bei Kursanstieg auf 210$

Mit einem Umsatzplus von 29 Prozent und einer Gewinnsteigerung von 19 Prozent im dritten Quartal übertraf der Facebook-Konzern die Erwartungen der Experten bei weitem. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen legte der Kurs der Facebook-Aktie (ISIN: US30303M1027) nachbörslich um fünf Prozent auf 198 USD zu. Da auch die Zukunftsperspektiven als positiv eingeschätzt werden, empfehlen führende Analysehäuser die Facebook-Aktie mit Kurszielen von bis zu 255 USD (J.P.Morgan) zum Kauf.

Anleger, die der Facebook-Aktie, die sich in den vergangenen Wochen etwas schwächer als der Gesamtmarkt entwickelt hatte, in den nächsten Wochen zumindest Fortsetzung der Rally auf bis zu 215 USD zutrauen, könnten nun eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 200 USD

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Facebook-Aktie mit Basispreis bei 200 USD, Bewertungstag 20.12.19, BV 0,1, ISIN: DE000GD9Z370, wurde bei der Kursindikation von 198,50 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,117 USD mit 0,59 – 0,62 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Facebook-Aktie in spätestens einem Monat auf 210 USD erhöhen, dann wird der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,24 Euro (+100 Prozent) ansteigen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 185 USD

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Facebook-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 185 USD, BV 0,1, ISIN: DE000UY98HV8, wurde beim Aktienkurs von 198,50 USD mit 1,19 – 1,20 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Facebook-Aktie auf 210 USD wird der Turbo-Call – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – einen inneren Wert von 2,23 Euro (+86 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 181 USD

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Facebook-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 181 USD, BV 0,1, ISIN: DE000JM2PB09, wurde beim Aktienkurs von 198,50 USD mit 1,55 – 1,58 Euro quotiert. Legt die Facebook-Aktie in absehbarer Zeit auf 210 USD zu, dann wird der Turbo-Call einen inneren Wert von 2,59 Euro (+64 Prozent) erreichen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Facebook-Aktien oder von Hebelprodukten auf Facebook-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek