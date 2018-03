Facebook, Apple, Netflix – jetzt absichern

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

In den USA läuft eine Diskussion über die Tech-Konzerne, die in den vergangenen Jahren die Aktienrally auf ihren Schultern trugen. Uber ist zwar nicht börsennotiert, der tödliche Unfall mit einem selbstfahrenden Auto sorgte jedoch für Aufsehen. Facebook steht nach einem Daten-Skandal unter Druck. Eine App, die nur auf einem Bruchteil von Handys installiert war, konnte 50 Millionen Nutzer auslesen. Eine Firma nutzte diese Daten später für die Trump-Kamapgne. Es geht also nicht nur um mögliche Regulierung, sondern auch um Vertrauensverluste wie die SZ schreibt. Wir empfehlen daher Absicherung auf den NASDAQ 100 mit dem Put-Optionsschein HW8DM6

Wie das große Chartbild derzeit aussieht, zeigt Franz-Georg Wenner:

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Ölpreis geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 20.03.2018:

DAX-Tageschart:

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DS0DFK CY9YRM Basispreis 11.750 14.050 Knock-out-Level 11.750 14.050 Laufzeit 28.06.2018 16.03.2018

Trading-Idee DAX

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DM7MSS DM85NW Basispreis 2.510 3000 Knock-out-Level 2.510 3000 Laufzeit 28.03.2018 30.04.2018

Trading-Ideen S&P500

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN CY9N0D CY9N1M Basispreis 1205 1415 Knock-out-Level 1205 1415 Laufzeit 21.02.2018 21.02.2018

Trading-Ideen Gold

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN HW2XJR HW202J Basispreis 0,95 1,305 Knock-out-Level 0,95 1,305 Laufzeit 29.03.2018 29.03.2018

Trading-Ideen EUR/USD

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DM9UNB DM9URG Basispreis 60,25 70,25 Knock-out-Level 60,25 70,25 Laufzeit 24.05.2018 24.05.2018

Trading-Ideen Brent