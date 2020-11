Facebook-Anleihe mit 8,25% Zinsen und 35% Sicherheitspuffer

Mit einer Kursrally von 122 Prozent von 137 USD (19.3.20) auf bis zu 305 USD (27.8.20) fiel die „Kurserholung“ nach dem Corona-Crash bei der Facebook-Aktie (ISIN: US30303M1027) besonders kräftig aus. Nach einer Korrektur auf bis zu 244 USD, befindet sich die Facebook-Aktie (21.9.20) nach der Veröffentlichung der positiven Quartalszahlen wieder auf dem Weg zur Marke von 300 USD. Wegen dieser starken Quartalszahlen wird die Aktie in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 350 USD (RBC Capital Markets) zum Kauf empfohlen.

Für risikobereite, renditeorientierte Anleger, die der Facebook-Aktie in den nächsten Jahren eine halbwegs stabile Kursentwicklung zutrauen, könnte die derzeit zur Zeichnung angebotenen Erste-Memory Express-Anleihe interessant sein.

8,25% Zinsen, 35% Sicherheitspuffer

Der am 1.12.20 an der NASDAQ festgestellte Schlusskurs der Facebook-Aktie wird als Ausübungspreis für die Memory Express-Anleihe fixiert. Bei 65 Prozent des Ausübungspreises wird sich die Barriere befinden. Notiert die Aktie am ersten Bewertungstag in einem Jahr, und zwar am 25.11.21 auf oder oberhalb des Ausübungspreises, dann wird die Anleihe mit 100 Prozent plus einer Zinszahlung in Höhe von 8,25 Prozent zurückbezahlt. Wird der Aktienkurs an diesem Tag zwischen der Barriere und dem Ausübungspreis gebildet, dann wird nur der 8,25-prozentige Zinskupon ausbezahlt und die Laufzeit der Anleihe verlängert sich zumindest um ein weiteres Laufzeitjahr, nach dem die gleiche Vorgangsweise wie am ersten Bewertungstag angewendet wird. Befindet sich der Aktienkurs an einem der Bewertungstage unterhalb der Barriere, dann entfällt die Zinszahlung für das vorangegangene Laufzeitjahr. Die entgangene Zinszahlung wird nachbezahlt, wenn der Aktienkurs an einem der nachfolgenden Bewertungstage wieder oberhalb der Barriere gebildet wird.

Läuft die Anleihe bis zum letzten Bewertungstag (25.11.25), dann wird sie mit dem Nennwert und den ausstehenden Zinszahlungen getilgt, wenn die Aktie oberhalb der Barriere notiert. Befindet sich die Facebook-Aktie an diesem Tag mit mindestens 35 Prozent im Vergleich zum Ausübungspreis im Minus, dann wird die Anleihe mittels der Lieferung einer am 1.12.20 errechneten Anzahl von Aktien getilgt.

Die Erste-Memory Express-Anleihe auf die Facebook-Aktie, maximale Laufzeit bis 2.12.25, ISIN: AT0000A2KR67, kann derzeit in einer Stücklung von 1.000 Euro mit 2 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Memory Express-Anleihe auf die Facebook-Aktie ermöglicht in maximal 5 Jahren bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der Aktie eine Bruttojahresrendite in Höhe von 8,25 Prozent.

Walter Kozubek