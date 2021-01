Facebook: Aktie stark angeschlagen!

Die Social Media Plattform aus den Staaten (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) rutschte am Dienstag erstmals seit langer Zeit wieder unter die 200-Tage Linie (blau im Chart) und löste damit ein Verkaufssignal aus. Nachdem die Aktie noch im November 2020 bei rund 255 Euro notierte, nähert sich der Kurs jetzt bereits der 200 Euro Marke. Trader, die das Verkaufssignal gehandelt haben, sollten Ihre Position knapp über der 200-Tage Linie absichern und bei weiter fallenden Kursen aufgelaufene Gewinne schrittweise mit einem StopLoss anpassen. Zum Wochenschluß hin notiert Facebook aktuell bei 203 Euro.





