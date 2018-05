Facebook-Aktie: Bei Schwäche einen Kauf überlegen - Aktienanalyse

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Für Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", ist die Aktie von Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) bestenfalls eine Halteposition.

Mark Zuckerberg habe gestern seine Aussagen vor dem Europäischen Parlament gemacht. Neue Erkenntnisse habe es nicht gegeben. Zuckerberg habe die Fehler, die man im Bereich des Daten-Skandals gemacht habe, zugegeben und Reue gezeigt. Im Grunde sei das dasselbe Bild wie vor dem US-Kongress, so der Börsenexperte.

Die Facebook-Aktie habe sich deswegen kaum bewegt. Auf dem aktuellen Niveau würde der Aktienprofi die Facebook-Aktie eher nicht kaufen. Er würde sich den Kauf der Facebook-Aktie eventuell bei einer Schwäche überlegen.

Jetzt ist die Facebook-Aktie bestenfalls eine Halteposition, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.05.2018)

Das vollständige Interview mit Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie unter dem folgendem Link abrufen.

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

Kurzprofil Facebook Inc.:

Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (23.05.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.