Facebook-Aktie: 255 oder 190 USD? Kursziele und Ratings der Analysten nach Q1-Zahlen auf einen Blick - Aktiennews

Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 255,00 oder 190,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Facebook-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.



Facebook Inc. hat am 25.04.2018 die Zahlen für das erste Quartal 2018 veröffentlicht. Das Unternehmen ist auch im ersten Quartal 2018 wieder weiter gewachsen und zählt nun 2,196 Mrd. monatlich aktive Nutzer. Der Umsatz ist um 3,934 Mrd. USD höher als im Vorjahresquartal, was einer Umsatzsteigerung von 48,98% entspricht. Gegenüber dem letzten Quartal nahm der Umsatz um 1,006 Mrd. USD in Q1/2018 ab.



Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Facebook-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Mizuho Securities, James Lee, in einer Aktienanalyse vom 26.04.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat sein "buy"-Votum für die Facebook-Aktie bestätigt und das Kursziel für von 250,00 auf 255,00 USD erhöht. Die Q1-Ergebnisse seien stärker ausgefallen als vom Markt angenommen. Ein stabiles Wachstum der Nutzerzahlen und das Engagement hätten trotz der Sorgen um die Datensicherheit überzeugt. Das Management wolle mehr Mitarbeiter einstellen und Investitionen in die Datensicherheit erhöhen. Lee halte den Ansatz für richtig.



Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Facebook-Aktie kommt von Morningstar und liegt bei 198,00 USD. Die Analysten haben in einer Aktienanalyse vom 03.05.2018 Facebook von "buy" auf "hold" herabgestuft. Morningstar betrachte das Wertpapier gemäß der Einstufung als fair bewertet. Die Anleger sollten eine faire, risikoadjustierte Rendite erhalten.





Kursziel

Facebook-Aktie

(USD) Rating

Facebook-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 225 Buy Goldman Sachs Heather Bellini 17.05.2018 198 Hold Morningstar - 03.05.2018 202 Buy Stifel Nicolaus - 27.04.2018 210 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 26.04.2018 190 Overweight Barclays Ross Sandler 26.04.2018 240 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 26.04.2018 242 Overweight J.P. Morgan Securities Douglas Anmuth 26.04.2018 250 Outperform RBC Capital Mark Mahaney 25.04.2018 212 Buy UBS Eric Sheridan 26.04.2018 255 Buy Mizuho Securities USA James Lee 26.04.2018 210 Overweight Piper Jaffray Samuel Kemp 26.04.2018





Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Facebook-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Facebook-Aktie auf einen Blick:XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:158,91 EUR -0,06% (29.05.2018, 13:01)Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:158,98 EUR -0,39% (29.05.2018, 13:08)NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:USD 184,92 (25.05.2018)ISIN Facebook-Aktie:US30303M1027WKN Facebook-Aktie:A1JWVXTicker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:FB2ANASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:FBFacebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (29.05.2018/ac/a/n)