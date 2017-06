Facebook: 253 Prozent p.a. sind drin

Neues Allzeithoch! Gestern kletterte die Aktie von Facebook erneut auf ein neues Rekordhoch. Mit einem StayHigh-Optionsschein auf die Aktie von Facebook können risikofreudige Anleger eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Mit den Zahlen nach dem ersten Quartal konnte Facebook die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen. So erzielte der Internet-Riese von Januar bis März einen Gewinn je Aktie von 1,04 US-Dollar. Zum Vergleich: Erwartet wurden lediglich 0,87 Dollar. Die US-Bank JP Morgan hat das Kursziel für Facebook vor wenigen Tagen von 170 auf 182 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf „Overweight" belassen. Man gehe davon aus, dass sich die Aktie in den kommenden sechs bis zwölf Monaten besser als der jeweilige Sektor entwickeln werde. In charttechnischer Hinsicht sind sowohl der langfristige wie auch der kurzfristige Aufwärtstrend intakt. Letzterer wurde zu Beginn des Jahres gestartet und verläuft aktuell bei etwa 147 Dollar. Eine weitere Unterstützungsmarke bietet das Kurstief von Mai bei 144,42 Dollar.

Facebook (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem StayHigh-Optionsschein auf Facebook (WKN SC3CX7) können risikofreudige Anleger eine maximale Rendite von 46 Prozent oder 253 Prozent p.a. erzielen, wenn sich die Aktie von Facebook bis einschließlich zum 15.09.2017 durchgehend über der Knockout-Schwelle von 142,00 US-Dollar bewegt. Bis zur KO-Schwelle haben die Notierungen aktuell einen Abstand von 8 Prozent. Sollte die Aktie von Facebook indes unter das Kurstief von Mai bei 144,42 Dollar fallen, ist zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch sehr schnelle Ausstieg aus dieser spekulativen Position ratsam.





Seitwärtstendenz

Kennzahlen (Stand: 06.06.2017, 12.10 Uhr)

WKN: SC3CX7 Akt. Kurs: 6,75 – 6,85 Euro Untere Schwelle: 142,00 US-Dollar

Obere Schwelle:

- Laufzeit: 15.09.2017

Typ: StayHigh-Optionsschein Emittent: Société Générale Basiswert Facebook

Kursziel: 10 Euro (max. Betrag)

Kurschance: 46,0% (253% p.a.)

