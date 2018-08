FYI Resources stellt Pre-Feasibility Studie für September in Aussicht [...]

FYI Resources Limited (ASX: FYI; FRA: SDL) hat heute seinen Quartalsbericht zum Stichtag 30. Juni 2018 vorgelegt. Der Bericht vermittelt eine gute Zwischenbilanz auf dem Weg zur Pre-Feasibility, die für das jetzt laufende Quartal – also bis spätestens September - vorgesehen ist. Der separate Cash-Flow Report weist Ende Juni ein Barbestand von rund 2,9 Mio. AUD auf. Damit ist das Unternehmen mehr als ausreichend finanziert, um die Pre-Feasibility abzuschließen.

Die wichtigsten Aktivitäten lauten in Stichworten:



• RC-Bohrprogramm auf Cadoux Kaolin Project abgeschlossen - 75 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.613 m wurden abgeschlossen

• Die Ergebnisse der Bohrungen bestätigten, dass Cadoux-Kaolin als Ausgangsmaterial für HPA geeignet ist

• FYI führt weiterhin metallurgische Perfomancetests und Vergleichsstudien zur Optimierung des Cadoux-Kaolin-HPA-Fließdiagramms durch

• CSA Global überarbeitet das Cadoux-Ressourcenmodell

• Orelogy wurde zum Cadoux Mining Study Manager ernannt

• Konventioneller und gut bekannter Prozessablaufplan für die Produktion vor Ort bestätigt

• Umweltstudie vorangetrieben

• Vorläufige hydrologische Studie abgeschlossen

• CRU HPA Marketing-Studie abgeschlossen

• PFS in diesem Quartal auf dem Weg zur Fertigstellung

• Starke finanzielle Position auf dem Weg zur PFS

FYI entwickelt bekanntlich einen nicht-traditionellen Prozess zur Gewinnung von hochreinem Aluminiumoxid (High Purity Alumina) mit 99,99% bzw. 99,999% Al2O3 Reinheit aus dem Ausgangsmaterial Kaolin, das auf dem Cadoux-Kaolin-Projekt (EL70 / 4673) abgebaut werden soll. Das Unternehmen erarbeitet derzeit ein HPA-Prozess-Flow-Sheet mit dem Ziel, hochwertiges HPA bei günstigen Produktionskosten zu produzieren. Die Nachfrage für HPA kommt aus dem schnell wachsenden Markt für Tech-Produkte und dem Batteriemarkt.

FYI hat im Mai dieses Jahres auf Cadoux ein Reverse-Circulation-Bohrprogramm (RC-Bohrprogramm) abgeschlossen, das zusätzliche Projektinformationen für die HPA-Strategie des Unternehmens in Bezug auf Ressourcendefinition und metallurgische Prozessgestaltung und Testarbeit liefern sollte.



Erfolgreiches Bohrprogramm auf Cadoux

Das Bohrprogramm umfasste 75 Bohrlöcher auf insgesamt 1.613 Metern; einschließlich 46 Infill-Bohrungen im Bereich der vorhandenen Mineralressource in einem 50m x 50m Bohrabstand; 20 Abgrenzungslöcher wurden außerhalb der vorhandenen Ressource gebohrt, um den Bereich über die aktuelle Ressourcengrenze hinaus zu testen; sechs Bohrungen wurden zu Testzwecken dupliziert, um die Ergebnisse der vorherigen Kernbohrungen zu überprüfen. Drei Bohrlöcher wurden im weiteren Bereich der Mineralressource im Abstand 100 mx 100 m gebohrt.

Aus dem Bohrprogramm wurden 640 je zwei Meter 2 m lange Proben gewonnen, die an die Intertek Labors in Perth zu Standardtests geschickt wurden. Die Ergebnisse der Testarbeiten wurden in den ASX-Pressemitteilungen am 25. Juni und 9. Juli 2018 veröffentlicht. Das Bohrprogramm und die damit verbundenen Analysen haben die Qualität und Eigenschaften des Cadoux-Kaolins als geeignete Quelle für die HPA-Raffination bestätigt.

Metallurgische Untersuchungen durch IMO





Die metallurgischen Untersuchungen unter Leitung von Independent Metallurgical Operations (IMO), wurden im Verlauf des Quartals fortgesetzt. Zur Erstellung so genannter Leach-Flow-Sheets wurden zusätzliche Variabilitätsproben gemacht, um die optimale Betriebsart zu bestimmen. Die metallurgischen Matrixstudien berücksichtigen unter anderem Material mit hohen und niedrigeren Gehalten, Verunreinigungen im Erz wie Natrium, Magnesium, Eisen und Kalium, die Optimierung der Lauge speziell für das Cadoux-Kaolinprojekt mit einer ausgezeichneten Gesamtausbeute an Aluminiumoxid sowie Tests bezüglich der räumlichen Variabilität der Ressource.Die Testarbeiten von IMO umfassen ebenfalls so genannte "Locked Cycle" -Tests mit dem Ziel ein robustes Rezirkulationsstrom-Fließschema zu entwickeln, um die Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Raffinerieprozesses zu verbessern.

Gesamtsteuerung der Projektstudie



GR Engineering Engineering Services (GRES) ist mit der gesamten Projektstudie beauftragt, von denen die Metallurgie nur ein kleiner aber wichtigerTeil darstellt.

Nachdem die Projektsicherheit zugenommen hat, hat FYI zur Ermittlung der genauen wirtschaftlichen Parameter für die PFS Orelogy Consulting Pty Ltd zum Leiter der Bergbaustudie des Unternehmens ernannt. Orelogy wird einen genauen Überblick über die Abbauanforderungen, die Planung, die Lagerbestände, die Halden, die Haldenlager und die damit verbundenen Logistik ermitteln. Außerdem soll Orelogy den Kapitalbedarf und gegebenenfalls operative Risiken ermitteln, die für den Entscheidungsprozess des Unternehmens wichtig sind.



Die Studie wird im laufenden Quartal abgeschlossen und untersucht u.a. Standort-Layout-Optionen, die Vor-Ort-Verarbeitung, das Wassermanagement sowie die Überprüfung von Materialbewegungen während eines kontinuierlichen Abbaus gegenüber einem Abbau in Abbaukampagnen.



Studie von Commodity Resource Unit (CRU)



Die von der FYI beauftragte Rohstoffforschungsgruppe Commodity Research Unit (CRU) hat einen detaillierten HPA-Branchenbericht erstellt, um die Ansicht des Unternehmens zum HPA-Markt zu unterstützen.

Die Rohstoffforschung und Brancheninformationen von CRU lieferten wertvolle Einblicke und Erkenntnisse in Bezug auf Angebot, Nachfrage und Preisgestaltung eines aufstrebenden und wachsenden Marktes.

CRU hat die HPA-Branche analysiert und sie als "einen der weniger bekannten Gewinner der Elektromobilität" identifiziert. CRU prognostiziert das Wachstum der HPA zwischen 2017 und 2025 auf voraussichtlich 257%, hauptsächlich aufgrund von Lithium-Ionen-Batterien (LIB) und alternativen Batterietechnologien.

Im laufenden Quartal will FYI wird die bisherigen Arbeiten der verschiedenen PFS-Manager fortsetzen. Die meisten Analysen im Rahmen der PFS stehen nach Angaben des Unternehmens kurz vor der Fertigstellung. Im Einzelnen umfassen die Aktivitäten des laufenden Quartals den Abschluss der metallurgischen Variabilitätstests sowie insbesondere ein revidiertes Cadoux-Ressourcenmodell von CSA Global.

