FYI Resources sorgt mit Optionsdeal für Marktbereinigung

Durch eine außergewöhnliche Optionsvereinbarung ist es FYI Resources Ltd. (ASX: FYI; FRA: SDL) gelungen, einen potenziellen großen Verkäufer quasi auf einen Schlag aus dem Markt zu nehmen.

Gegenstand der Kaufoption sind 7 Mio. FYI-Aktien, die der australische Goldproduzent Empire Resources Ltd. (ASX: ERL) derzeit noch hält. Statt darauf zu warten, dass diese Aktien Stück für Stück in den Markt tropfen, hat Roland Hill, Managing Director von FYI, wie heute berichtet, folgenden Deal ausgehandelt.

Roland Hill persönlich oder ein von ihm benannter Dritter kann in den kommenden sechs Monaten das Aktienpaket von Empire zu einem Mindestpreis von 0,12 CAD pro Aktie abkaufen. Die Prämie für dieses Recht beträgt 80.000 AUD. Für den Fall, dass Marktpreis der Aktien zum Zeitpunkt des Erwerbs über dem Optionspreis von 0,12 AUD notieren, erhält Empire Resources als Ausgleich 30 Prozent des Mehrwerts abzüglich der Optionsprämie aufgezahlt.

Damit ist beiden Seiten gedient: Empire kann sich in den kommenden sechs Monaten auf den Cash-Flow von mindestens rund 840.000 AUD einstellen und trennt sich von einem Asset, das für das Goldunternehmen nicht zum Kern des Geschäfts zählt. MD Roland Hill hat die Möglichkeit geschaffen, institutionelle Interessenten anzusprechen. Für Fonds ist es wichtig zu wissen, dass sie ggf. ein Aktienpaket erwerben können. Besonders interessant wird es für sie, wenn sie das Paket eventuell mit einem Preisabschlag erwerben können.

Der unmittelbare Effekt des Optionsdeals mit Empire Resources dürfte jedoch eine Marktbereinigung sein. Man kann nur darüber spekulieren, ob eventuell Verkäufe von Empire Resources die FYI Aktie zuletzt unterhalb von 0,10 AUD gedrückt hatten. Schon die Furcht, dass ein Großaktionär verkaufen könnte reicht, um den Markt zu verunsichern. Es ist daher gut, dass diese potenzielle Gefahr jetzt bereinigt ist.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der FYI Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu FYI Resources nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.