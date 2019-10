FYI Resources schließt HPA-Pilottests erfolgreich ab

Nüchterner kann man einen Erfolg kaum feststellen: Die Pilotanlage zur Gewinnung von hochreinem Aluminiumoxid (High Purity Alumina, HPA) hat eine Woche lang genauso so funktioniert, wie von den Ingenieuren geplant. Es dürften wohl dennoch die Sektkorken bei FYI Resources (WKN A0RDPF / ASX FYI) geknallt haben.

FYI hatte die Anlage in Welshpool in West-Australien eigens zu Testzwecken aufgebaut, um die Bedingungen einer späteren Großproduktion möglichst realistisch nachbilden zu können. Alle operativen Parameter wurden während des Testbetriebs zur vollen Zufriedenheit erfüllt und auch das Endprodukt scheint nach einer ersten Einschätzung der Ingenieure „von hervorragender Qualität“ zu sein. Voraussichtlich in zwei Wochen werden unabhängige Tests in einem amerikanischen Labor endgültig bestätigen, ob diese erste Einschätzung richtig war. Bei einem positiven Ergebnis will FYI das gewonnene HPA-Material in kommerziellen Proben an die potenziellen Offtake-Partner schicken, die offenbar schon auf das Material warten.

Insgesamt bestätigt der Testbetrieb der Pilotanlage die Annahmen der Pre-Feasibilty, wonach FYI erhebliche Wettbewerbsvorteile gegenüber traditionellen HPA-Produzenten haben wird. Der Testlauf ist auch auf Video festgehalten worden und kann hier verfolgt werden:

https://youtu.be/cEvxw6Kr_m8

Der erfolgreiche Testlauf ermöglicht FYI eine vollständige metallurgische Bewertung des Produktverhaltens sowie dessen Eigenschaften während des Raffinationsprozesses. Unter anderem wurde eine Energiebilanz erstellt, um die Anforderungen für Heiz- und Kühlaufwand abzuschätzen. Darüber hinaus wurde ein Modell für alle anderen im Prozess verwendeten Inputs (Kosten) entwickelt, einschließlich Prognosen für den Reagenzienverbrauch sowie den Verlust von Extraktionsreagenzien. Diese Ergebnisse liefern Kerninformationen für die Entwicklung des endgültigen Designs und der Auslegung der Verfahrenstechnik in der endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS).

FYI ist überzeugt, dass die Pilottests und die dabei gewonnenen Erkenntnisse das Risiko bei der späteren Kommerzialisierung erheblich verringern. Erst Pilottests können wichtige Prozessfaktoren im Produktionsmaßstab wie Materialhandhabung, Fest-Flüssig-Trennung, Stromrecycling und Abfallstromhandhabung ermitteln, die im Labor häufig nicht berücksichtigt werden.

FYI Managing Director Roland Hill äußerte sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Testlaufs. Es sei darum gegangen, den künftigen Offtake-Partnern zu beweisen, dass FYI in der Lage ist, in einem nachvollziehbaren und wiederholbaren Verfahren kontinuierlich ein hochwertiges Produkt zu liefern. FYI habe durch den Testlauf außerdem Erkenntnisse darüber gewonnen, wie der Prozess weiter optimiert werden kann. Mit Blick auf die bevorstehende Machbarkeitsstudie sagte Hill, er sei optimistisch, dass die Testergebnisse sich positiv auf Kapital und Betriebskosten in der Machbarkeitsstudie auswirken könnten.

Der nächste Schritt nach der Testproduktion sei jetzt die detaillierte Einbindung der potenziellen Kunden. Hill kündigte an, FYI werde das gewonnene Produkt unmittelbar nach der endgültigen Qualitätsbewertung an all jene Gruppen weiterleiten, „mit denen wir über kommerzielle Verkaufsvereinbarungen gesprochen haben.“



